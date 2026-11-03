Sülün’de gençler sabah namazında birlik ve sohbetle buluştu

Sülün Merkez Camii’nde sabah programı:

Afyonkarahisar’ın Sülün beldesinde kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla düzenlenen sabah namazı programı Sülün Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, camide her cuma günü düzenli olarak yapılan programlar kapsamında yapıldı.

Namaz, tilavet ve manevi sohbet:

Öğrenciler sabah namazını birlikte kıldı. Namazın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi ve öğeleri arasında samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Katılımcılar yürütülen programın gençlerin manevi gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti.

İkram ve buluşmanın amacı:

Program sonrası öğrencilerle okul ortamında bir araya gelinerek çorba ve simit ikramı yapıldı. Etkinliğin amacı, gençlerin camiyle bağlarını güçlendirmek ve düzenli namaz alışkanlığı kazanmalarını desteklemek olarak açıklandı.

AFYONKARAHİSAR’IN SÜLÜN BELDESİNDE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA SABAH NAMAZI PROGRAMI DÜZENLENDİ.