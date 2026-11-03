Dolar 49,9140 -0,12%
Euro 55,9358 +0,01%
Bist 11.022,37 +0,55%
Altın Gram 6.281,88 -1,39%
EUR/USD 1,1184 -0,06%
Brent Petrol 105,65 +0,84%
--°

Kocasinan akademiyle her yaştan sporla buluşuyor

Kocasinan Akademi'nin yüzme, aletli pilates, fizyopilates, fitness, aerobik ve zumba kursları yeni dönem kayıtlarıyla 7’den 70’e spor imkanı sağlanıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:31

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kocasinan akademiyle her yaştan sporla buluşuyor

Kocasinan akademi spor ve sağlığı merkezine dönüştü:

Kocasinan Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli yaşamı teşvik eden hizmetleri kapsamında Kocasinan Akademi bünyesinde düzenlenen kurslarla 7’den 70’e tüm vatandaşları sporla buluşturuyor. Yüzme, aletli pilates, fizyopilates, fitness, aerobik ve zumba gibi farklı branşlardaki kurslar, Kayserililerden yoğun ilgi görüyor ve yeni dönem kayıtları devam ediyor.

Tesislerde alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalar, kursiyerlere yalnızca sportif beceri kazandırmıyor; düzenli egzersiz alışkanlığı, fiziksel gelişim ve günlük yaşam kalitesinde artış sağlıyor. Katılımcılar spor yaparken aynı zamanda sosyal ilişkilerini güçlendiriyor ve toplumsal hayata daha aktif katılma fırsatı buluyor.

Eğitmen kadrosu ve program çeşitliliği:

Kocasinan Akademi’deki programlar, farklı yaş ve kondisyona uygun şekilde planlanıyor. Yüzmeden zumba'ya kadar uzanan branş alternatifleri, hem rehabilitasyon amaçlı ihtiyaçlara hem de performans odaklı sporculara hitap ediyor. Kursların seans yapısı, eğitim süreci ve eğitmen gözetimi sayesinde kursiyerler güvenli ve verimli bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamlı yapı, Kocasinan Akademi’yi sadece bir spor merkezi olmaktan çıkarıp, kişisel gelişimi ve sosyal dayanışmayı destekleyen bir aile akademisine dönüştürüyor.

Başkan Çolakbayrakdar’ın hedefleri ve mesajı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin insan odaklı hizmet anlayışını vurgulayarak toplum sağlığını önceleyen projelere öncelik verdiklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar şunları söyledi: "Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesidir."

Başkan ayrıca belediyenin misyonunu daha ayrıntılı anlattı: "En büyük gayemiz, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha bilinçli bir toplum oluşturmaktır. Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturmak için gayret gösteriyoruz. Kocasinan Akademi tesislerimizde sunduğumuz spor hizmetleriyle vatandaşlarımızın hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 'Herkes için sağlık' anlayışıyla hareket ediyor, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Akademinin işlevini genişleten bir bakışla Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi ile 7’den 70’e herkesin kendisine yer bulabildiği geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Spor faaliyetlerinden kültürel etkinliklere, sanatsal çalışmalardan eğitim programlarına kadar birçok alanda hemşehrilerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz" diyerek merkezin sosyal ve sportif boyutlarına dikkat çekti.

Son bölümde Başkan, şehrin gelişimi ve hizmet anlayışıyla ilgili duygularını şu sözlerle aktardı: "Biz şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı, bu milleti seven ve aynı hedef doğrultusunda kenetlenmiş bir ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır".

Kocasinan Akademi’deki kurslara katılımın artması, belediyenin 'herkes için sağlık' yaklaşımının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni dönem kayıtlarıyla birlikte kurum, hem bireysel sağlığı desteklemeyi hem de mahallelerin sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedeflemeye devam edecek.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAMI DESTEKLEYEN HİZMETLERİYLE 7’DEN 70’E TÜM...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAMI DESTEKLEYEN HİZMETLERİYLE 7’DEN 70’E TÜM VATANDAŞLARI SPORLA BULUŞTURUYOR. KOCASİNAN AKADEMİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN VE KAYSERİLİLER TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖREN YÜZME, ALETLİ PİLATES, FİZYOPİLATES, FİTNESS, AEROBİK VE ZUMBA KURSLARI İÇİN YENİ DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYOR. HER YAŞTAN İNSANIN SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "BÜTÜN GAYRETİMİZ, HEMŞEHRİLERİMİZİN DAHA MUTLU, SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR HAYAT SÜRMESİDİR." DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Savunma sanayisinde beyin gücüne dönüşüm için yetkinlik mimarisi öne çıktı
images

Siirt’te organ bağışına dair bilinç kampanyası 'hayat kurtarır' köşesiyle güçlen...
images

Çeşme'nin termal kaynakları sağlık turizmine taşınacak adımlar masaya yatırıldı
images

Porsuk Çayı'na gece yeni bir yüz: köprüler modern aydınlatmayla canlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mahalleli davul ve klarnetle Mehmet Sarıkaya'ya geçmiş olsun dedi

Kepez'te gece mesaisi: yağışa karşı önleyici müdahaleler sürdü

Togg daralan pazarda büyüme çizgisi yakaladı

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı