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Tarlada bilgi, üründe verim: Hocalar'da hububat üreticilerine teknik rehberlik

Hocalar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat üreticilerine saha ziyaretleriyle verim, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı teknik bilgiler verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tarlada bilgi, üründe verim: Hocalar'da hububat üreticilerine teknik rehberlik

Hocalar'da hububat üreticileriyle saha toplantıları

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hububat ekimi yapan üreticilere yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Teknik ekipler, araziye çıkarak üreticilerle bire bir görüşmeler yaptı ve tarımsal üretim süreçleri hakkında uygulamalı bilgi paylaştı.

Saha ziyaretlerinin içerdiği konular:

Ziyaretlerde ekim nöbeti, gübreleme, sulama yönetimi ile hastalık ve zararlı takibi gibi üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Üreticilerle görüş alışverişi gerçekleştirildi ve üretim pratiklerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunuldu.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Çalışmaların temel hedefi tarımsal verim ve kaliteyi artırmak, bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir bitkisel üretimi desteklemek olarak ifade edildi. Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha çalışmalarının devam edeceğini ve üreticilerle işbirliğinin sürdürülmeye devam edeceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR’IN HOCALAR İLÇESİNDE HUBUBAT EKİMİ YAPAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİ VE...

AFYONKARAHİSAR’IN HOCALAR İLÇESİNDE HUBUBAT EKİMİ YAPAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİ VE TEKNİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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