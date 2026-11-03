Düzce’de sıkı denetim: 20 binin üzerinde sorgu, 19 tutuklama

düzce'de asayiş denetimleri

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik denetimlerini son bir haftada yoğunlaştırdı. Ekipler, planlı uygulamalarla kent genelinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.

uygulama kapsamı ve yakalamalar:

Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 20 bin 427 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 37 kişi gözaltına alınırken, adli makamların işlemleri sonucunda 19 kişi tutuklandı. Bu sonuçlar, bölgedeki koordineli çalışmaların doğrudan sonucu olarak değerlendirildi.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Denetimler sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 6 tabanca, 2 av tüfeği, 82 mermi ve 6 şarjör bulunuyor. Ele geçirilen bu malzemelerle ilgili soruşturmalar adli merciler tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, asayişin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlı şekilde sürdürüleceğini ve benzer çalışmalarda vatandaşlardan desteğin önemini vurguladı.

DÜZCE'DE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE ARANAN 37 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN, 19 KİŞİ İSE TUTUKLANDI.