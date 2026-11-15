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Gümüşhane'de Tohtamur'dan Deregözü'ne: sonbahar renkleri ve ilk kar

Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü Mahallesi'ne uzanan 20 kilometrelik koridorda sonbaharın sıcak tonları ile zirvelere düşen ilk kar manzaralar oluşturdu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Gümüşhane'de Tohtamur'dan Deregözü'ne: sonbahar renkleri ve ilk kar

gümüşhane doğasında sonbahar ve karın birlikteliği:

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Tohtamur Yaylası ile Deregözü Mahallesi arasında uzanan güzergahta, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonları ile zirvelere düşen erken kar bir araya gelerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bölge coğrafyasının yaklaşık %60'ını dağlar oluşturuyor; bu nedenle yüksek rakımlarda başlayan kar, hazan renkleriyle katmanlı bir panorama yarattı.

doğa koridorunun öne çıkan noktaları:

Taşlıca köyü sınırlarında yer alan, bin 595 metre rakımlı Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü'ne uzanan yaklaşık 20 kilometrelik doğa koridoru, sonbaharın en çarpıcı tonlarına ev sahipliği yaptı. Güzergah üzerinde Delikkaya Tepe, Çiçeklikaya, Karamaden ve Anbar sırtı gibi mevkiler yer alıyor. Yürüyüş rotası boyunca adam boyunu aşan devasa ağaçlar, yolları halı gibi kaplayan dökülen yapraklar, onlarca şelale, mağaralar ve tarihi maden ocakları görüldü; zirvelerdeki kar beyazı bu öğelerle birleşerek bölgenin zenginliğini ortaya koydu.

güdak ve doğaseverlerin rotası:

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyelerinden oluşan 20 doğasever, bu güzergahta yürüyüş gerçekleştirerek bölgenin çeşitli yüzlerini deneyimledi. Katılımcılar zaman zaman yapraklarla kaplı patikalardan ilerleyip, kanyon ve şelale kıyılarında durarak fotoğraf çalışmaları yaptı. Bölgenin tarihi maden ocakları ve mağaraları, karla örtünmüş zirvelerle birlikte farklı ölçeklerde görsel zenginlik sundu.

yerel değerlendirme ve davet:

Akademisyen Prof. Dr. Cem Yücel, Gümüşhane'de 13 yıldır yaşadığını ve yaklaşık bir buçuk yıldır doğa yürüyüşlerine katıldığını belirtti. Yücel, kürtün ilçesi tohtamur güzergâhında yaklaşık 16 kilometrelik bir rota yürüdüklerini söyleyerek, "Bugün Gümüşhane coğrafyası bize yeşilin yanında kahverengiler, sarılar, kırmızılar ve kızıllıklar sundu. Çok güzel manzaralar, şelaleler ve çağlayanlar gördük; güzel fotoğraflar çektik" ifadelerini kullandı. Yücel, hava koşullarının mevsim normallerine uygun olduğunu ve bölgedeki güzellikleri görmek isteyenleri hafta sonu yürüyüşlerine katılmaya davet etti.

Çıkan manzara, hem fotoğraf tutkunları hem de doğa yürüyüşçüleri için kartpostallık görüntüler sunarken, bölgenin doğal ve tarihi unsurlarının bir arada gözlemlenebilmesi ziyaretin önemini artırdı.

TOHTAMUR YAYLASI&#039;NDAN DEREGÖZÜ MAHALLESİ&#039;NE UZANAN GÜZERGAH, SONBAHARIN SARI, KIZIL VE KAHVERENGİ...

TOHTAMUR YAYLASI'NDAN DEREGÖZÜ MAHALLESİ'NE UZANAN GÜZERGAH, SONBAHARIN SARI, KIZIL VE KAHVERENGİ TONLARI İLE ZİRVELERE DÜŞEN İLK KARIN OLUŞTURDUĞU EŞSİZ MANZARALARA SAHNE OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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