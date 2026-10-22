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Bursa'da avukat kılığına giren yabancı uyruklu kadın yakalandı ve sınır dışı edilecek

Bursa'da kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın, çok sayıda suç kaydıyla yakalanıp sınır dışı edilmek üzere işlemlere alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da avukat kılığına giren yabancı uyruklu kadın yakalandı ve sınır dışı edilecek

Olayın gelişimi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri saha çalışmalarında Nilüfer ilçesinde şüpheli bir kişiyi tespit etti. Yapılan araştırmada, geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın ekipler tarafından gözaltına alındı.

Suç kayıtları ve sorgulama:

Şüphelinin yapılan sorgulamasında, dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca kişinin geçmiş kaydında iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına ilişkin çok sayıda kayıt bulunduğu tespit edildi. Sorgulamalarda şahsın Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip olmadığı da ortaya çıktı.

İdari süreç ve teslim:

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadın için adli ve idari işlemler başlatıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma ve teslim sürecinin sürdüğü bildirildi.

BURSA’DA KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITARAK HUKUKİ DESTEK SAĞLAMA VAADİYLE VATANDAŞLARI...

BURSA’DA KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITARAK HUKUKİ DESTEK SAĞLAMA VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN YABANCI UYRUKLU KADIN, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI. HAKKINDA SINIR DIŞI KARARI ALINAN KADININ, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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