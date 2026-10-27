Denizli TÜYAP kitap fuarı 9 günde edebiyatı şehre taşıdı

Denizli TÜYAP kitap fuarı rekor katılımla sona erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez TÜYAP organizasyonuyla düzenlenen kitap fuarı, 9 günlük programını geride bırakarak yoğun ilgiyle kapandı. Etkinlik süresince yaklaşık 280 bin kitapsever alana gelerek fuarı Ege’nin en canlı edebiyat etkinliklerinden biri haline getirdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, yayınevleri, yazarlar ve okurlar arasında zengin bir buluşma ortamı sundu. Fuar, sadece kitap satışı odaklı bir etkinlik olmanın ötesine geçerek kültürel ve eğitsel bir platforma dönüştü.

yayınevleri ve yazar buluşmaları:

Fuarda ulusal ve uluslararası birçok yayınevi yeni çıkan kitaplarını okurlarla buluşturdu. Yerli ve yabancı yazarlar düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi; paneller ve söyleşiler yoğun ilgi gördü. Organizasyon yetkilileri ve katılımcı yayınevleri, okur ilgisinin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Resmi veriler fuarın 9 günde 279.727 ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini ortaya koydu.

panel, atölye ve gelecek planları:

Fuar programı; paneller, atölye çalışmaları ve edebiyat söyleşileriyle zenginleşti. Özellikle genç okurlar ve öğrenciler atölyelere gösterdikleri yoğun ilgiyle organizasyonun geleceğe yatırım misyonunu güçlendirdi. Etkinliklerde edebiyatın dünü, bugünü ve geleceğine dair kapsamlı tartışmalar yapıldı ve katılımcılar bu içeriklerden memnun kaldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu fuarın başarısını kent için ortak bir gurur olarak nitelendirerek, "Kitap fuarımız boyunca gösterilen yoğun ilgi, şehrimizin kültür ve sanata olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çevre illerden gelen misafirlerimizle, yediden yetmişe her yaştan kitapseverin bu güzel çatı altında buluşması, geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Fuarımızın başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize, kıymetli paydaşlarımıza ve en önemlisi bizleri yalnız bırakmayan sevgili okurlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Organizatörler, önümüzdeki yıllarda fuarı daha geniş bir program ve yenilikçi etkinliklerle sürdürmeyi planladıklarını belirterek edebiyatseverleri yeniden buluşmaya davet etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE KAPILARINI AÇAN VE GERİDE BIRAKTIĞI 9 GÜNDE 280 BİNE YAKIN KİTAPSEVERİ AĞIRLAYAN DENİZLİ TÜYAP KİTAP FUARI, ULAŞTIĞI ZİYARETÇİ SAYISIYLA EGE’NİN EDEBİYAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ.