kurna kavşağı'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: sürücü hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kurna Kavşağı'nda tek araç kazası

Burdur-Antalya kara yolunda bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya istikametinden Burdur yönüne seyir halindeki bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kalem (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay plakası 43 AAY 003 olan araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeride geçti. Araçta bulunan F.S., Z.S., R.K. ve E.K. kazayı yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Kalem'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili yürütülen tahkikat kapsamında olay yerinde incelemeler yapıldı. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışma başlattı.

BURDUR-ANTALYA KARA YOLUNDA OTOMOBİLİNİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBEDERKEN ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.