Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

kurna kavşağı'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: sürücü hayatını kaybetti, 4 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda Kurna Kavşağı'nda bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Süleyman Kalem yaşamını yitirdi, araçtaki 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

kurna kavşağı'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: sürücü hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kurna Kavşağı'nda tek araç kazası

Burdur-Antalya kara yolunda bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya istikametinden Burdur yönüne seyir halindeki bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kalem (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay plakası 43 AAY 003 olan araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeride geçti. Araçta bulunan F.S., Z.S., R.K. ve E.K. kazayı yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Kalem'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili yürütülen tahkikat kapsamında olay yerinde incelemeler yapıldı. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışma başlattı.

BURDUR-ANTALYA KARA YOLUNDA OTOMOBİLİNİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURDUR-ANTALYA KARA YOLUNDA OTOMOBİLİNİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBEDERKEN ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
images

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu
images

Düğün töreni takı tartışmasıyla kaosa döndü
images

Elazığ trafiğinde Malatya Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sağlıkta yeni kadro: 38 bin hekim dışı personel alınacağı müjdesi

Afrodisias'ta çocuk atölyesi: antik kentte tarihle buluşan küçük arkeologlar

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız