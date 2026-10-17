Afrodisias'ta çocuk atölyesi: antik kentte tarihle buluşan küçük arkeologlar

Afrodisias antik kentinde yeni bir eğitim alanı

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti, çocuklar için açılan atölye ile tarih ve kültür öğreten açık hava sınıfına dönüştü. Kaymakamlık ile Afrodisias Müze Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Kaymakam İsmail Battal’ın eşi Ebru Battal koordinatörlüğünde ilk uygulamasını gerçekleştirdi. Etkinlik, antik kentin atmosferinde çocuklara hem eğlence hem de uygulamalı eğitim sunmayı hedefliyor.

Atölyede gerçekleştirilen etkinlikler:

Program kapsamında minikler; maske yapımı, uygulamalı kazı çalışmalarının deneyimlendiği "Genç Arkeologlar Kazı Alanında" etkinliği, sikke basımı ve kilden materyal tasarımı gibi uygulamalı etkinliklerle tanıştı. Ayrıca canlı resim performansları ve "Oryantrink Afrodit’in Gizemleri Hazine Avı" etkinliği çocukların Afrodisias’ın tarihini oyun ve sanat yoluyla keşfetmesini sağladı. Bu uygulamalar, çocukların arkeoloji ve sanat süreçlerine doğrudan dahil olmalarını amaçlıyor.

Projenin sürdürülebilirliği ve katkıda bulunanlar:

İlk uygulama iklim koşulları göz önünde bulundurularak düzenlendi; hedef, atölyeyi kalıcı bir projeye dönüştürmek. Nisan ayı itibarıyla gerekli düzenlemelerin tamamlanması ve atölyenin nihai biçimiyle tüm vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Proje ile Afrodisias’ın binlerce yıllık tarihinin yeni nesillere aktarılması ve çocukların kültürel mirasla doğrudan bağ kurması amaçlanıyor.

Atölyenin hazırlanmasında katkı sağlayan isimler arasında Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Memduh Yılmaz, Geyre Ortaokulu Müdür Vekili Betül Dobulga Kaygısız, Karacasu Şehitleri Ortaokulu Resim Öğretmeni Ferdi Tüner ve Afrodisias Müzesi büro personeli Semra Temel yer aldı. Yerel kurumlarla yürütülen iş birliği, tarihi alanların eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle daha etkin değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDEKİ AFRODİSİAS ANTİK KENTİ'NDE HAYATA GEÇİRİLEN ÇOCUK ATÖLYESİNDE MİNİKLER, ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARINDAN SİKKE BASIMINA, MASKE YAPIMINDAN SANAT ETKİNLİKLERİNE KADAR BİRÇOK UYGULAMAYLA TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.