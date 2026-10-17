Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuktan 5 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı; aramalar üçüncü günde sürüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu

Meriç Nehri'nde ikinci çocuk bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuktan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybeden ilk çocuğun ardından, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5 yaşındaki kız çocuğunun sudan çıkarıldığı bildirildi.

Olay yerindeki çalışmalar:

Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkiinde sürdürülen arama çalışmalarında bulunan çocuğun cansız bedeni, jandarma ekipleri eşliğinde cenaze aracına alınarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, bulunan cenazenin resmi işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi:

Olay bir Irak uyruklu 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu botun alabora olması sonucu meydana geldi. Anne ve baba kurtarılırken, çocuklardan biri daha önce hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kayıp son çocuğun bulunması için AFAD ekipleri zodyak botlarla, jandarma ekipleri ise kıyıdan arama çalışmalarıyla bölgede görev yapıyor. Çalışmalara ayrıca Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı ve aramalar üçüncü gününde devam ediyor.

EDİRNE&#039;DE MERİÇ NEHRİ&#039;NDE BOTUN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN 2 ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5...

EDİRNE'DE MERİÇ NEHRİ'NDE BOTUN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN 2 ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI. DAHA ÖNCE BİR ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYDA, KAYIP SON ÇOCUĞU BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo metamfetamin bulundu
images

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
images

kurna kavşağı'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: sürücü hayatını kaybetti,...
images

Düğün töreni takı tartışmasıyla kaosa döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sağlıkta yeni kadro: 38 bin hekim dışı personel alınacağı müjdesi

Afrodisias'ta çocuk atölyesi: antik kentte tarihle buluşan küçük arkeologlar

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız