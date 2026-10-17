Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu

Meriç Nehri'nde ikinci çocuk bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuktan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybeden ilk çocuğun ardından, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5 yaşındaki kız çocuğunun sudan çıkarıldığı bildirildi.

Olay yerindeki çalışmalar:

Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkiinde sürdürülen arama çalışmalarında bulunan çocuğun cansız bedeni, jandarma ekipleri eşliğinde cenaze aracına alınarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, bulunan cenazenin resmi işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi:

Olay bir Irak uyruklu 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu botun alabora olması sonucu meydana geldi. Anne ve baba kurtarılırken, çocuklardan biri daha önce hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kayıp son çocuğun bulunması için AFAD ekipleri zodyak botlarla, jandarma ekipleri ise kıyıdan arama çalışmalarıyla bölgede görev yapıyor. Çalışmalara ayrıca Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı ve aramalar üçüncü gününde devam ediyor.

EDİRNE'DE MERİÇ NEHRİ'NDE BOTUN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN 2 ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI. DAHA ÖNCE BİR ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYDA, KAYIP SON ÇOCUĞU BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR.