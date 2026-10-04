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Bursa'da gece yarısı kaza: minibüs elektrik panosuna çarpıp devrildi, sürücü kaçtı

Yenice Mahallesi'nde 22.00 civarında 16 BYB 125 plakalı minibüs kaldırımdaki elektrik panosuna çarparak devrildi; sürücü kaçtı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da gece yarısı kaza: minibüs elektrik panosuna çarpıp devrildi, sürücü kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs devrildi

İnegöl'e bağlı Yenice Mahallesi Tellal İsmail Sokak'ta saat 22.00 sıralarında kontrolden çıkan bir minibüs kaldırım üzerindeki elektrik panosuna çarparak devrildi. Olayda araçta bulunan veya çevredeki kişilerle ilgili resmi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Kaza anı ve sürücünün kaçışı:

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 BYB 125 plakalı minibüs, sokakta ilerlerken nedeni açıklanmayan bir şekilde kontrolü kaybetti ve kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak devrildi. Çarpmanın ardından sürücü araçtan çıkarak olay yerinden ayrıldı.

Soruşturma ve inceleme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, polis ve ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerindeki bulguları değerlendiriyor; sürücünün tespit edilmesi için çalışma devam ediyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın sonuçları yetkililerce paylaşılacak.

Yerel güvenlik kaynakları ve emniyet birimleri, benzer vakalarda delil toplama ve görgü tespitine öncelik verildiğini belirtiyor; bu süreç kapsamında çevredeki kamera kayıtları ve tanık ifadeleri araştırılabilir. Sürücünün bulunmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kaza yaptığı araçla takla attı, olay yerinden kaçtı

Kaza yaptığı araçla takla attı, olay yerinden kaçtı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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