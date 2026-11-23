Olayın özeti:

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyyar mısır tezgahının altında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı yaparak alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve ihbar:

Yangın, Orta Mahalle 218 Sokak üzerinde meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler müdahaleye başladı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. İlk incelemelerde tüpteki alevler söndürüldükten sonra kaçağın devam ettiği tespit edildi.

Kontrollü boşaltım ve güvenlik önlemleri:

Ekipler, bölgede olası başka bir riski önlemek amacıyla soğutma çalışmaları yaptıktan sonra tüpü yerinden alarak kontrollü boşaltım uygulamak üzere güvenli alana taşıdı. Polis ve itfaiye ekipleri çevredeki güvenliği sağlayarak olası tehlikeleri bertaraf etti.

Olayda yaralanma ya da can kaybı bildirilmeyen, yetkililerin çalışmaları sonucu tehlikenin bertaraf edildiği belirtildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SEYYAR TEZGAHTA BULUNAN PİKNİK TÜPÜNDE GAZA KAÇAĞI SEBEBİYLE YANGIN MEYDANA GELDİ, HIZLA OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRÜRKEN, KAÇAĞIN DEVAM ETMESİ ÜZERİNE KONTROL BOŞALTIM YAPILMASI İÇİN TÜPÜ GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRDÜ.