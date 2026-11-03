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Bursa'da gökdoğanın kurtuluşu: ihbar sonrası tedaviyle koruma altına alındı

Bursa'da ihbarla kurtarılan yaralı gökdoğan, DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ve veteriner hekimlerce tedavi edilip doğaya salınmak üzere koruma altına alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursa'da gökdoğanın kurtuluşu: ihbar sonrası tedaviyle koruma altına alındı

Bursa'da yaralı gökdoğan:

Bursa'da yaralı halde bulunan bir gökdoğan, duyarlı bir vatandaşın yaptığı ihbarın ardından DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak koruma altına alındı. Ekipler kuşu, bakım ve tedavi için etkin bir şekilde sevk etti ve sürecin başından itibaren veterinerlerle koordineli çalışıyor.

Tedavi süreci:

Gökdoğanın bakımı veteriner hekimlerin gözetiminde sürdürülüyor. İlk muayene, gerekli tıbbi müdahaleler ve izlem adımları atıldı; ekipler kuşun sağlık durumunun iyileştirilmesi ve tedavi sürecinin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Amaç, kuş tamamen iyileştiğinde yeniden doğaya salınmasıdır.

Vatandaş duyarlılığı ve izleme:

DKMP yetkilileri, yaban hayatının korunmasında vatandaşların zamanında yaptığı bildirimlerin önemine dikkat çekerek, ihbarda bulunan kişiye teşekkür etti. Kuş şu an ekiplerin gözetiminde tutuluyor ve sağlık durumu izleniyor; tedavi tamamlandığında doğal yaşamına geri dönebilmesi için gerekli prosedürler uygulanacak.

BURSA’DA YARALI HALDE BULUNAN GÖKDOĞAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ...

BURSA’DA YARALI HALDE BULUNAN GÖKDOĞAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILARAK KORUMA ALTINA ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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