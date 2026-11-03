Bitirgen kayısısı Ark of Taste listesine girdi

Bitirgen kayısısının uluslararası tanınırlığı artıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yetişen Bitirgen Kayısısı, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) başvurusu sonucunda uluslararası Slow Food hareketinin yönetimindeki Ark of Taste (Lezzet Sandığı) listesine dahil edildi. Bu kayıtla birlikte TR71 bölgesi'nden listeye giren yöresel ürün sayısı 19 oldu ve Bitirgen Kayısısı'nın ulusal ve uluslararası tanıtımı güçlendi.

Bitirgen kayısısının özellikleri ve kullanımı:

Kapadokya'nın kendine özgü iklim ve toprak şartlarında yetişen Bitirgen Kayısısı, kendine has tatlı aroması ile yoğun ve lifli dokusu sayesinde ayrışıyor. Ürünün en belirgin özelliği, çekirdekleri çıkarılmadan bütün hâlde geleneksel yöntemlerle kurutulması; bu uygulama, lezzet profili ve dokusunu koruyor. Yerel mutfakta Bitirgen Kayısısı, Bitirgen Kayısı Yahnisi, Kayısı Dolması ve Kuru Kayısı Yağlaması gibi geleneksel yemeklerde kullanılarak bölgenin gastronomi kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

TR71 bölgesinin Ark of Taste kapsamındaki ürünleri:

AHİKA tarafından 2023 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda TR71 Bölgesi'nden uluslararası listeye dahil edilen ürünler şöyle sıralanıyor: Aksaray'dan Eşmekaya Koyun Yoğurdu, Gelveri Ekmeği, Aksaray Tulum Kebabı ve Gelveri Tava; Kırıkkale'den Kılıçlar Soğanı, Delice Doğal Kaynak Tuzu ve Delice Beyazı Üzümü; Kırşehir'den Cemele Biberi, Kırşehir Çirleme, Kaman Cevizi ve Kırşehir Höşmerim Tatlısı; Nevşehir'den Ayhan Patlıcanı, Nevşehir Simidi, Nevşehir Pelveri ve Bitirgen Kayısısı; Niğde'den ise Darboğaz Kirazı, Bor Söğürmesi, Niğde Dermason Fasulyesi ve Niğde Geven Balı.

Ark of Taste'ın korunma hedefi ve bölgesel etkisi:

Merkezi İtalya'da bulunan Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından yönetilen Ark of Taste, kaybolma riski taşıyan geleneksel gıda ürünlerini, yerel tohumları ile üretim ve pişirme yöntemlerini korumayı amaçlıyor. Liste, yalnızca ürünleri kayda geçirmekle kalmayıp, gıda biyoçeşitliliği konusunda farkındalık yaratmayı ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Türkiye'den listeye giren toplam ürün sayısı 174 olarak kaydedilmiş olup, Bitirgen Kayısısı'nın bu ailenin içinde yer alması Nevşehir'in yerel gastronomi değerlerinin uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor.

AHİKA'nın bölgede yürüttüğü çalışmaların, TR71 Bölgesi'nin tarımsal biyoçeşitliliğinin ve gastronomi mirasının korunması, geleneksel üretim bilgisinin gelecek nesillere aktarılması ve yerel ürünlerin uluslararası düzeyde tanıtılması hedefiyle 2027 yılında da devam edeceği bildirildi.

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BİTİRGEN KAYISISI, AHİLER KALKINMA AJANSININ (AHİKA) BAŞVURUSU SONUCUNDA ULUSLARARASI SLOW FOOD HAREKETİNİN ARK OF TASTE (LEZZET SANDIĞI) LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ