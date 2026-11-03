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Bolvadin'de ithal besilik sığırlara yönelik kapsamlı sağlık ve kayıt çalışması

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ithal besilik sığırlarda tespit, kayıt, kan örneği alma ve şap aşılaması uygulamalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin'de ithal besilik sığırlara yönelik kapsamlı sağlık ve kayıt çalışması

Bolvadin'de saha çalışmaları sürüyor:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, ithal besilik sığırlara yönelik yürütülen sağlık ve kontrol faaliyetleri devam ediyor. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından işletmelere getirilen hayvanlarda detaylı incelemeler yapılıyor ve kayıt süreçleri işletiliyor.

sahada yapılan tespit ve kayıt işlemleri:

Personel, işletmelere giriş yapan hayvanların tespit ve kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor; bu aşamada hayvanların kimlik kayıtları ve sağlık durumları kayda geçiriliyor. Aynı zamanda hayvanların genel sağlık kontrolü yapılırken, bulaşıcı hastalıkların takibi için kan numuneleri alınıyor.

aşılama ve hastalık önleme uygulamaları:

Kontroller kapsamında, özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamak amacıyla şap aşılaması gerçekleştiriliyor. Uygulamalar, hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi hedefiyle planlanıyor ve saha ekipleri tarafından düzenli olarak takip ediliyor.

Kurum yetkilileri, denetim ve kontrol çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü; bu uygulamaların hayvan sağlığı ve refahı ile sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Çalışmaların devam edeceği ve risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE İTHAL EDİLEN BESİLİK SIĞIRLARA YÖNELİK TESPİT, KAYIT, AŞILAMA...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE İTHAL EDİLEN BESİLİK SIĞIRLARA YÖNELİK TESPİT, KAYIT, AŞILAMA VE HASTALIK KONTROL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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