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Niğde’de üç yeni dayanışma projesiyle yerel kapasite güçlendiriliyor

Niğde Valiliği'nde düzenlenen törende üç STK ile protokol imzalandı; hedef arama-kurtarma, şehit-gazi desteği ve otizmli çocukların gelişimi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Niğde’de üç yeni dayanışma projesiyle yerel kapasite güçlendiriliyor

Niğde'de protokol töreni gerçekleştirildi:

Niğde Valiliği toplantı salonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen üç sivil toplum kuruluşunun projeleri için protokol imza töreni yapıldı. Törende Vali Nedim Akmeşe de hazır bulundu ve projelerin il genelinde toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini vurguladı.

desteklenen projelerin kapsamı:

Protokoller kapsamında üç farklı alanda çalışma yürütülecek. Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile imzalanan Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir Projesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Atlas Umut Otizm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülecek Mavi Umutlar Projesi ise otizmli çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamayı hedefliyor. Ayrıca Niğde İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan Arama Kurtarma Kapasite Geliştirme Projesi ile afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması planlanıyor.

vali akmeşe'nin değerlendirmesi:

Vali Nedim Akmeşe, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmede ve dayanışmayı güçlendirmede önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Tören sırasında projelerin hayata geçirilmesinin Niğde için faydalı olmasını diledi ve uygulama sürecinin etkin yürütülmesinin altını çizdi.

İmzalanan protokollerle birlikte yerel aktörlerin işbirliği ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor; projelerin uygulama aşamaları ve yararlanıcı grupların çalışmalardan nasıl faydalanacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

NİĞDE’DE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA GÜÇ KATACAK ÜÇ PROJEYE İMZA

NİĞDE’DE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA GÜÇ KATACAK ÜÇ PROJEYE İMZA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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