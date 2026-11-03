Bandırma'da laparoskopiyle yapılan sağ hemikolektomi başarıyla sonuçlandı

Başarılı laparoskopik müdahale

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anemi şikâyetiyle başvuran hastaya yapılan tetkik ve kolonoskopi incelemesi sonucunda, kalın bağırsağın başlangıç bölümü olan çekumda tümör tespit edildi.

ameliyat ve tedavi süreci:

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ufuk Filikçi ve ekibi tarafından hastaya laparoskopik sağ hemikolektomi (kapalı yöntem) uygulandı. Operasyon kapalı teknikle gerçekleştirildi, ameliyat sonrası tedavi ve takip süreci planlandığı şekilde yürütüldü.

Hastanın iyileşme süreci stabil görünürken, gerekli takip ve kontroller tamamlandıktan sonra hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

hastane yönetiminden ziyaret ve teşekkür:

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Nart Görgü, başarılı operasyonun ardından hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görgü, operasyonda görev alan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

BANDIRMA’DA KALIN BAĞIRSAK KANSERİ AMELİYATI KAPALI YÖNTEMLE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ