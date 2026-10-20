Bursa'da 'güncel yapılanma' soruşturmasında FETÖ/PDY bağlantılı üç şüpheli gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen kişilerle ve daha önce örgüt kapsamında işlem yapılan şahıslarla telefon irtibatlarının bulunduğu belirtildi.

İncelemelerde ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen mesajların paylaşıldığı WhatsApp grupları ile çeşitli dijital veriler tespit edildi. Dosya kayıtlarına göre bir şüphelinin örgütle bağlantılı yayınları takip ettiği, diğerine ise "Mery" kod isimli kişi tarafından örgütsel içerikli mesajlar gönderildiği kaydedildi.

Ele geçirilen materyaller:

Adres aramalarında, örgüt üyelerine ait olduğu değerlendirilen notların yer aldığı 2 not defteri, büyük bölümünün örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen 39 kitap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyallerin kriminal ve bilişim incelemeleri kapsamında değerlendirileceği aktarıldı.

Şüpheliler ve soruşturmanın yönü:

Gözaltına alınan şahısların kimlikleri dosyada şu şekilde yer aldı: 1979 Bursa doğumlu S.C., 1991 Eleşkirt doğumlu B.A. ve 1975 Zile doğumlu Y.S.. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, elde edilen doküman ve dijital veriler ışığında soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, iletişim kanallarında tespit edilen bağlantıların ve ele geçirilen materyallerin örgütün güncel yapılanmasının tespiti açısından önem taşıdığını belirtiyor. Soruşturma ilerledikçe, bilirkişi incelemeleri ve dijital analizlerin dosya kapsamına yeni bulgular eklemesi bekleniyor.

BURSA’DA FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNCEL YAPILANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 39 KİTAP, 2 NOT DEFTERİ VE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ.