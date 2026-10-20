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Dökümhane bölümünde patlama: ASAŞ Alüminyum fabrikasında yangın ve yaralanmalar

ASAŞ Alüminyum'un Akyazı'daki dökümhane bölümünde patlama meydana geldi; yangın söndürüldü. 1'i ağır 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:56

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 21:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dökümhane bölümünde patlama: ASAŞ Alüminyum fabrikasında yangın ve yaralanmalar

Olayın ayrıntıları:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında, yetkililerin verdiği bilgiye göre 1’i ağır 2 kişi yaralandı; bir kişi ise dumandan etkilendi.

Müdahale ve söndürme:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine 6 araç ve 18 personelle intikal ederek yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Olayın ardından yetkililer fabrikanın dökümhane bölümünde yaşanan patlamaya ilişkin soruşturma ve teknik inceleme başlattı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve konuyla ilgili olarak resmi kurumların incelemeleri devam ediyor.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ASAŞ ALÜMİNYUM FABRİKASININ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ASAŞ ALÜMİNYUM FABRİKASININ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI, BİR KİŞİDE DUMANDAN ETKİLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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