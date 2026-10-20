STM aynı tersanede iki gemiyi eş zamanlı inşa ediyor: ikinci Portekiz lojistik gemisi kızağa kondu

STM ikinci Portekiz lojistik destek gemisinin bloklarını kızağa koydu

Türkiye merkezli savunma şirketi STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri için tasarlanan Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında ikinci gemi N.R.P. FERNANDO PESSOA (A5212)'nın blok kızağa koyma törenini 20 Ekim 2026'da İstanbul'daki ADA Tersanesi'nde gerçekleştirdi. Törene Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, STM ve ADA Tersanesi yetkilileri ile proje ekipleri katıldı.

projenin kilometre taşları:

Proje, STM'nin 17 Aralık 2024'te Lizbon'da imzaladığı sözleşmeyle yürürlüğe girdi ve Türkiye'nin bir AB ve NATO üyesi ülkeye yaptığı ilk askerî gemi ihracatı olma özelliğini taşıyor. Tasarım çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk gemi N.R.P. LUS DE CAMES'in sac kesim töreni Kasım 2025'te yapıldı; ilk geminin blok kızağa koyma töreni Ocak 2026'da gerçekleştirildi. İkinci geminin sac kesimi ise 18 Haziran 2026'da tamamlanmıştı.

STM, her iki geminin inşasını eş zamanlı olarak aynı tersanede sürdürüyor; şirket yetkilileri gemileri 2027'de denize indirmeyi ve 2028 içinde Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

STM ve Portekiz komutanlarının değerlendirmeleri:

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz törende, "Türkiye’nin lider deniz mühendisliği şirketi olarak, 11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 deniz platformu projesinden edindiğimiz tecrübeyi dost ve müttefik ülkelere aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin bir AB ve NATO üyesi ülkeye ilk askerî gemi ihracatı olan Portekiz projemizde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. İlk geminin blok inşa ve donatım faaliyetleri devam ederken, ikinci geminin de bloklarını kızağa alarak her iki geminin inşasını eş zamanlı olarak aynı tersanede sürdürüyoruz. Gemilerimizi 2027 yılında denize indirecek ve 2028 yılı içinde de Portekiz Deniz Kuvvetleri’ne teslim edeceğiz. Türk mühendisliğinin birikimini ve savunma sanayiimizin gücünü dost ve müttefik ülkelerin denizlerine taşımaktan, ülkemizin askerî gemi ihracatındaki başarılarına yeni bir halka eklemekten büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa ise geminin operasyonel katkısına vurgu yaparak, "Bu gemi, insani yardım ve afet müdahalesinden güç projeksiyonuna ve muharebe harekâtlarına kadar geniş bir görev yelpazesinde ihtiyaç duyulan lojistik desteği sağlayarak Portekiz Deniz Kuvvetlerinin operasyonel esnekliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bir lojistik destek gemisinden çok daha fazlası olacak bu gemi, gerçek anlamda bir kuvvet çarpanı görevi üstlenecektir. Hizmete girmesiyle birlikte NATO’nun deniz harekâtlarına sunduğumuz desteği güçlendirecek, müttefiklerimizle birlikte çalışabilirliğimizi geliştirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinin kolektif savunmasına katkımızı pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

gemilerin tasarımı ve görev profili:

STM ana yükleniciliğinde ADA Tersanesi'nde inşa edilen gemiler, modüler ve çok yönlü bir mimariye sahip. Gemiler lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapma, müşterek güç aktarımı ve amfibi harekât desteği gibi görevleri üstlenebilecek şekilde tasarlandı. Tasarım, kriz zamanlarında insani yardım, arama kurtarma ve tıbbi destek misyonlarına da hızlı şekilde uyarlanabilecek modülerlik sunuyor.

Teknik veriler arasında 137 metre uzunluk, 11.000 ton deplasman ve 18+ knot azami sürat bulunuyor. Gemiler 30 gün boyunca kesintisiz görev yapabilecek ve toplam 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip. Zırhlı taşıma kabiliyeti olarak 20 adede kadar hafif zırhlı taktik araç taşınabilecek.

Platform, hava savunma başta olmak üzere temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemlerini içeriyor; yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemleri ve chaff/dekoy sistemleri gemilerde yer alacak. Ayrıca helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve hangar alanı da bulunuyor; entegre muhabere sistemiyle komuta ve kontrol kabiliyetleri güçlendirildi.

isimlendirme ve kültürel bağ:

Proje kapsamında verilen isimler Portekiz’in edebî ve denizcilik mirasını yansıtıyor. İlk gemi N.R.P. LUS DE CAMES adını taşırken, ikinci gemi daha önce planlanan Dom Dinis yerine Portekiz Deniz Kuvvetleri kararıyla N.R.P. FERNANDO PESSOA olarak isimlendirildi. Fernando Pessoa, 20. yüzyılın önde gelen Portekiz şairleri arasında yer alıyor ve eserlerinde ülkesinin denizcilik tarihine sıkça atıfta bulunuyor.

Projenin hem teknik hem de diplomatik açıdan önemi, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Portekiz arasındaki iş birliğinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. STM ve ADA Tersanesi ortaklığıyla yürütülen inşa süreci, Türk savunma sanayiinin denizcilik alanındaki kapasitesini uluslararası sahnede sergilemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ MİLLÎ MÜHENDİSLİK GÜCÜ STM, PORTEKİZ DENİZ KUVVETLERİ İÇİN İNŞA ETTİĞİ DENİZDE İKMAL VE LOJİSTİK DESTEK GEMİSİ PROJESİ'NDE, İKİNCİ GEMİ N.R.P. FERNANDO PESSOA'NIN BLOK KIZAĞA KOYMA TÖRENİNİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRDİ.