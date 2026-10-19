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Bursa'da güzellik merkezinde senet tuzağı: 305 belge ele geçirildi

Osmangazi'de bir güzellik merkezi, broşür ve anketle kişileri davet ederek hizmet vermeden bilgilendirme adıyla sözleşme ve 305 senet imzalattı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:24

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da güzellik merkezinde senet tuzağı: 305 belge ele geçirildi

Osmangazi'de dolandırıcılık iddiası: yöntem sahte bilgilendirme

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin, vatandaşları işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme gibi gerekçelerle iş yerine çektiğini belirledi. İddialara göre, iş yerinde gerçek hizmet sunulmadığı halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalatılarak ödeme taahhütleri oluşturuldu ve bu yollarla haksız kazanç sağlandı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Belirlenen adrese düzenlenen aramada, kolluk tarafından 305 adet senetli sözleşme ile birlikte iletişime yarayan 2 cep telefonu ve bir bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlar üzerinden mağdur olduğu belirtilen vatandaşların tespiti ve müracaatlarının alınmasına yönelik işlemler sürdürülüyor.

Şüpheli ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında yakalanan F.B. isimli şüpheli gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, mağdurların belirlenmesi, sözleşmelerin incelenmesi ve olası diğer şüphelilerin tespitine yönelik devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten birimler, benzer yöntemlerle oluşan mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşları resmi olmayan sözleşme ve senet imzalamadan önce dikkatli olmaya çağırdı; gerektiğinde hukuki ve kolluk mercilerine başvurmaları istendi.

GÖZALTINA ALINAN F.B. İSİMLİ ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA...

GÖZALTINA ALINAN F.B. İSİMLİ ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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