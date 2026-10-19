Geleceğe yatırım: 1905 GSYİAD futbol akademisinin şort sponsoru oldu

Anlaşma töreni ve sponsorluk detayları:

1905 GSYİAD ile Galatasaray Kulübü arasında, sarı-kırmızılı futbol akademisi takımlarının şort sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreni RAMS Park'ta gerçekleştirildi; törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı.

Demircan: altyapı sadece oyuncu yetiştirme yeri değil:

Törende konuşan Fatih Demircan, akademiye verilen desteğin kulübün geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Demircan, "Bizim için altyapı, yalnızca A takımımıza futbolcu yetiştiren bir yapı değildir. Aynı zamanda Galatasaray kültürünü, değerlerini ve kazanma alışkanlığını genç yaşlardan itibaren sporcularımıza kazandırdığımız çok önemli bir kurumdur" ifadelerini kullandı.

Demircan, akademinin sportif, teknik ve fiziki koşullarının sürekli iyileştirilmesinin hedeflendiğini; bunun için uzun vadeli planlama ve güçlü ekonomik yapının şart olduğunu belirtti. Sağlanan her desteğin Galatasaray'ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüldüğünü vurguladı.

Sancaktar: genç yetenekleri bulup geliştirmek önceliğimiz:

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise basketbol ve voleybolun ardından futbol akademisine verdikleri desteği sürdürmekten gurur duyduklarını söyledi. Sancaktar, "Genç yetenekleri keşfetmek, onları doğru eğitimle geliştirmek, Galatasaray kültürüyle yetiştirmek ve zamanı geldiğinde A takıma hazır hale getirmek kulübümüz açısından çok değerli" dedi.

Sancaktar, güçlü bir akademinin kulübün değerlerini ve başarı kültürünü içerden büyüttüğünü belirterek anlaşmanın akademinin çalışmalarına katkı sunacağını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür ederek, akademiden gelecekte çok sayıda Galatasaray forması giyecek oyuncu çıkmasını temenni etti.

Her iki taraf da yapılan sponsorluk anlaşmasının kısa vadeli bir katkıdan öte, altyapı yatırımının sürdürülebilirliği ve genç oyuncuların gelişimi açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Galatasaray Kulübü ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) arasında, sarı-kırmızılı kulübün futbol akademisi takımlarının şort sponsorluğu için anlaşma imzalandı.