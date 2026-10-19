Ayazağa'da sel felaketinde yaşamını yitiren Haşim Ciritlioğlu toprağa verildi

Cenaze töreni

İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından cesedi Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu için Ayazağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ciritlioğlu, Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Ailenin feryadı

Tören sırasında tabutun başına kapanarak gözyaşı döken aile, taziyeleri kabul etti. Ailenin sözleri törene katılanların yüreğini dağladı: "Soğuk havada montunu bile giydiremezdik. Zorla giyerdi. Bunun içine nasıl girdin. Benim güzel babam".

Törene eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara da katıldı. Aile üyeleri defin öncesinde yoğun üzüntü içinde taziyeleri kabul ederek son görevlerini yerine getirdi.

HAŞİM CİRİTLİOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIRKEN, KIZININ "BENİM GÜZEL BABAM" ŞEKLİNDEKİ FERYATLARI YÜREK DAĞLADI.