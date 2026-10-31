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Bursa’da husumet kavgası: 8 kurşunla ağır yaralanan adam yaşamını yitirdi

Yıldırım'da önceden husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Kadir Akça 8 kurşunla öldü; saldırıda oğlu da yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:58

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da husumet kavgası: 8 kurşunla ağır yaralanan adam yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde, önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Kadir Akça vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralandı, yanında bulunan oğlu ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

yaralanma ve hastane müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Akça kurtarılamayarak yaşamını yitirdi; oğlu tedavi altına alındı.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede H.Ç. ve C.Ç. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin bildirdiğine göre, şüphelilerden birinin olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandığı öğrenildi.

görüntüler ve soruşturma:

Silahlı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve soruşturma dosyasına dahil edildi. Emniyet birimleri delil toplama ve olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor; olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

BURSA’DA KANLI HESAPLAŞMA KAMERADA: 8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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