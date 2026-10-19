Bursa'da jandarmadan kaçak sigara üretimine darbe

operasyonun ayrıntıları:

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Nilüfer ve Osmangazi ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmada, 3 şüpheliye ait 2 depo ile 2 ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ele geçirilen malzeme ve miktarlar:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda üretim ekipmanı ve kaçak ürün ele geçirildi. Bunlar arasında 1 adet elektronik sigara basma makinesi, 1 adet sanayi tipi sessiz hava kompresörü, 1 adet sanayi tipi hava tankı, 2 adet elektronik kurutma makinesi, 2 adet el yapımı ahşap seleli kurutucu yer aldı.

Ayrıca muhafaza edilen kaçak ürünler arasında 60 bin 150 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş sigara, 1.683 paket bandrolsüz sigara, 15 bin adet şeffaf sigara poşeti, 122 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 96 bin 400 adet bandrollü makaron ve 2 bin 145 adet çok amaçlı sigara kutusu bulunuyor. Ele geçirilen ürün ve ekipmanların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 500 BİN TL OLAN KAÇAK TÜTÜN VE SİGARA ÜRETİM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI