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Bursa'da kavşakta kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı

Osmangazi'de kontrolden çıkan 16 ATS plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp takla attı; sürücü Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da kavşakta kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı

Bursa'da kavşakta kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı

Merkez Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki konteynere çarparak takla attı. Olayda sürücü yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ile Mumcubali Sokak kavşağında saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. İvazpaşa Caddesi istikametinden Maksem Caddesi yönüne seyir hâlinde olan ve 16 ATS plakalı otomobili kullanan Halil İbrahim Aydın (H.İ.A.), kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, ardından takla atarak devrildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi. Polis ekipleri ise kazanın kesin nedenini belirlemek için çevrede inceleme başlattı ve olay yerinde delil çalışması yaptı.

Yetkililerden ve görgü tanıklarından edinilen bilgiler kazanın seyir hâli sırasında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiğini işaret ediyor; soruşturma devam ediyor.

BURSA’DA OTOMOBİL ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

BURSA’DA OTOMOBİL ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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