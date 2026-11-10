Anlık kaza kaydında ortaya çıktı: çarpılan yaya sürücünün arkadaşının eşi çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesinde meydana gelen kazada, 16 BVJ plakalı otomobilin sürücüsü Halit Ç. yolun karşısına geçmek isteyen yaya Fatma Ö.'ye çarptı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, çarpma sonucu yaralanan Fatma Ö. olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ve görüntüler:

Kazaya ilişkin kayıtlar, olay anını saniye saniye gösteriyor. Kamera görüntülerinde yayanın yolda bulunduğu anda otomobilin yaklaşması, temas anı ve sonrasındaki müdahale anları açık şekilde görülebiliyor. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespitinde önemli delil niteliği taşıdı.

Soruşturma ve ifadeler:

Kaza üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Halit Ç., olay yerinde polis ekiplerine çarptığı kişiyi tanıdığını belirterek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yetkililer, sürücünün çarptığı kişinin arkadaşının eşi olduğu bilgisini doğruladı. Yaralı Fatma Ö.'nün tedavisine hastanede devam ediliyor.

Kaza ve güvenlik kamerası kayıtları olayla ilgili mevcut bilgilerin temelini oluştururken, süreçle ilgili resmi açıklamalar yetkili birimlerce yapılacak ifade ve incelemelere göre netlik kazanacak.

BURSA'DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI. YAŞANAN OLAY ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, YAYA İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN BİRBİRLERİNİ TANIDIĞI ORTAYA ÇIKTI. İLGİNÇ KAZADA, YAYA YARALANDI.