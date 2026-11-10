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Antakya'da kuzeytepe mahallesinde vinç alevlere teslim oldu, can kaybı yaşanmadı

Antakya Kuzeytepe'de vinçte çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı ve yaralanma olmadı, vinç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da kuzeytepe mahallesinde vinç alevlere teslim oldu, can kaybı yaşanmadı

Antakya'da vinçte yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan bir vinçte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, çevreden gelen ihbarla itfaiye ekiplerine bildirildi ve kısa sürede müdahale başlatıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere yöneldi ve söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Ekipler, olay sırasında çevredeki vatandaşların güvenliğini sağladı.

Hasar ve kullanılmaz hale gelmesi:

Yangın nedeniyle vinçte ciddi hasar oluştu; ekiplerin çalışmalarıyla can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının nedeninin henüz tespit edilmediğini belirtti ve vinç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak bölgedeki önlemler sürerken, yangının çıkış nedeni hakkında yapılacak değerlendirmeler sonrası daha detaylı bilgi paylaşılacağı bildirildi.

ANTAKYA’DA ÇIKAN VİNÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

ANTAKYA’DA ÇIKAN VİNÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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