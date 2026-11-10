Erzin'de samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzin'de samanlık yangını:

Hatay'ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

zarar durumu:

Yangında samanlık zarar gördü.

ERZİN’DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.