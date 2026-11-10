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Erzin'de samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzin'de samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzin'de samanlık yangını:

Hatay'ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

zarar durumu:

Yangında samanlık zarar gördü.

ERZİN’DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

ERZİN’DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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