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Yenipazar’da engelsiz sosyal katılım için adım atıldı

Yenipazar’da düzenlenen Engelsiz Yenipazar gününde özel eğitim öğrencileri eğitici oyunlarla sosyal ve motor becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenipazar’da engelsiz sosyal katılım için adım atıldı

Etkinliğin amacı ve düzenleyicisi

Yenipazar ilçesinde, özel eğitim öğrencilerinin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmek ve engellilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Engelsiz Yenipazar Sosyal Katılım ve Farkındalık Günü düzenlendi. Etkinlik, Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından 9 Kasım 2026 tarihinde Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyun temelli aktivitelerle beceri geliştirme:

Program kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik eğitici ve eğlenceli faaliyetler yapıldı. Zihinsel, motor ve sosyal becerileri desteklemeye yönelik oyun temelli etkinlikler sayesinde öğrenciler hem eğlendiler hem de birbirleriyle etkileşim kurma fırsatı buldular. Etkinlik, öğrencilerin günlük yaşamda kullanabilecekleri sosyal davranış ve iletişim becerilerini uygulama alanı sundu.

Katılımcılar, vurgular ve sürdürülebilirlik:

Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taner Bozbek, İlçe Jandarma Komutanı Samet Çürük, Aydın İl Koordinatörlüğü uzmanı ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Dr. Elif Meryem Yurdakul Şipal, özel eğitim öğrencilerinin toplumun her alanında aktif yer almasının önemine dikkat çekerek, ailelerin, kamu kurumlarının ve yerel paydaşların iş birliğinin altını çizdi. Dernek yetkilileri etkinliğe katkı veren kurumlara, gönüllülere ve ailelere teşekkür ederek ilçede sosyal katılımı ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRENCİLERİ...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRENCİLERİ, EĞİTİCİ OYUNLAR VE ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERLE HEM EĞLENDİ HEM DE SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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