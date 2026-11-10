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CHP Pendik ilçe başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda meydana gelen kazada CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı; entübe halde kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

CHP Pendik ilçe başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

kaza ve olay yeri:

İstanbul Pendik’te akşam saat 20.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda, Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde bir trafik kazası meydana geldi. Olayda sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı.

kaza gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 34 RAB 718 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak önündeki iki araca daha çarptı ve yan devrildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ekren hastaneye kaldırıldı; hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ön tespitlerin ardından kazanın kesin nedeni ve olası trafik ihlalleri teknik inceleme ve soruşturma sonucu netlik kazanacak.

CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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