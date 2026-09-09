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Bursa'da komşu bahçesinden evin temeline uzanan tünel şaşkınlık yarattı

Bursa Yıldırım Piremir'de kiraya çıkarmak istediği evde zemin katta tünel gören ev sahibi, kazının komşu bahçesine uzadığını fark edip polise bildirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da komşu bahçesinden evin temeline uzanan tünel şaşkınlık yarattı

Bursa'da evin temelini hedef alan kazı iddiası

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde yaşayan ev sahibi Salih Gürsoy, kiraya vermek üzere gösterdiği evde zemin katta görülen deliğin tünel çıktığını fark etti. Gürsoy, tünelin diğer ucunun komşu evin bahçesine kadar uzandığını iddia ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Tünelin keşfi:

Gürsoy, evi kiralamak isteyenlerle birlikte geldiği sırada bahçede küçük bir kazı olduğunu gördüğünü, daha sonra başka bir kiracı adayı ile geldiğinde kazının ve çukurun büyüdüğünü belirtti. İncelemesinde tünelin evinin temeline kadar giriş yaptığını fark eden Gürsoy, durumu cep telefonu ile kayda aldıktan sonra polise giderek ihbarda bulundu.

ev sahibinin endişeleri:

Gürsoy, tünelin bir define kazısı amacıyla açıldığını düşündüğünü söyledi. 'Allah’tan havalar iyi, bir yağmur yağsa o tünelden içeriye giren su benim evimi yıkacak' sözleriyle yağış halinde riskin büyüyeceğine dikkat çekti. Komşuyla konuştuğunda tünelin kapatılacağını öğrendiğini ancak kazının sürdürülmeye devam edildiğini dile getirdi ve başının belaya girebileceğinden korktuğunu belirtti.

kazıya ilişkin iddialar ve tanık ifadeleri:

Gürsoy, kazı yapanların çevredekilere işin 'su kuyusu' için yapıldığını söylediklerini aktardı: 'Böyle su kuyusu mu olur, dikine değil benim evimin temeline doğru iniyor.' İddialar üzerine mahalledeki bu söylemler ve tünelin yönü, ev sahibinin kaygılarını artırdı.

Olay yerinde görev yapan İhlas Haber Ajansı muhabirinin ziline basması üzerine kapıyı açan kişinin, kazıyı kardeşinin yaptığını söyleyip kapıyı kapattığı bildirildi. Bu görüntü ve Gürsoy'un kayıtları, yetkililerin incelemesine sunuldu.

Soruşturma ve resmi yazışmaların başlatıldığını ifade eden Gürsoy, şu ana kadar somut bir sonuç alamadığını belirtti. Olayla ilgili araştırmanın sürdüğü ve ilgili mercilerden müdahale beklendiği aktarıldı.

AÇILAN 10 METRELİK TÜNEL

AÇILAN 10 METRELİK TÜNEL

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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