Market tartışması bacağından vurulan işletmeciyle sonuçlandı:

Olay, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete giren şüpheli ile market işletmecisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla işletmeciyi bacağından vurdu.

Yaralıya müdahale ve kaçış:

Yaralanan işletmeci için çevreden yardım istendi; olay yerine gelenlerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Polis çalışması:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma sürüyor.

Bursa’da tartıştığı marketçiyi bacağından vurdu