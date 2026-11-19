güllü dosyasında ses kayıtları için yeniden inceleme talebi

Yalova'da şarkıcı Gül Tut’un (Güllü) ölümüyle ilgili soruşturmada, ailenin avukatları yeni bir adım attı. Güllü'nün ablası Kader Tut adına hareket eden hukuk bürosu, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, olay gecesine ait ses kayıtlarının daha önceki çözümlemelerde görünmeyen bölümlerinin ve müzik ile gürültü altında kalan seslerin teknik yöntemlerle ayrıştırılarak yeniden incelenmesi istendi.

olayın gidişatı ve önceki raporların bulguları:

Olay, 26 Eylül 2025 gece yarısı, Yalova Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6'ncı kattaki evde meydana geldi. Gül Tut, evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı ve davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sultan Nur Ulu'ya ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandı ve yalan tanıklık suçundan ceza talep edilmişti.

Dosyada daha önce, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki uzman raporu hazırlandı (28 Ekim 2026 ve 6 Kasım 2026 tarihlerli raporlar). Raporlarda, kayıtlarda çeşitli kişilere atfedilen ifadeler yer aldı: Güllü'ye atfedilen 'Bırak beni' ve 'Bırak', Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'At', Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen 'Atla camdan' ve 'Koş annem yok koş'. İkinci raporda ayrıca Tuğyan'a atfedilen 'Ben kapattım kameraları' ve 'Nasıl yapacağımı düşünüyorum' sözleri dikkat çekti.

Uzman raporları, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine atfedilen konuşmaları da çözümlenmiş şekilde kaydetti; ilk raporda 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?', 'Kapıyı kapat', 'Şeref yok' ve 'Atsın' gibi ifadeler yer alırken, ikinci raporda 'Hayır', 'Görmek istemiyorum' ve 'Atla camdan' sözleri raporlandı. Ancak bu raporlarda erkek sesinin kimliğine ilişkin kesin tespit yapılamadı.