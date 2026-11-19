Samsun’da eski sevgili fotoğraflarını eşine gönderen kadına hapis

Samsun'da, avukat Ö.G. tarafından şikayet edilen ve eski sevgilisi Ş.Ö. (29) hakkında açılan davada mahkeme, sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Suçlamaya göre, ilişki döneminde birlikte çekilmiş fotoğraflar sanık tarafından müştekinin eşine iletildi.

dava ve müşteki beyanları:

Müşteki avukat Ö.G. son duruşmada, sanıkla istemeye istemeye yaşadığı bir ilişki olduğunu, daha sonra bu ilişkiyi sonlandırdığını ve sanığın o dönemde çalışmadığı için kendisinin sağladığı maddi olanaklarla hayatını sürdürdüğünü belirtti. Ö.G., ayrılık sonrası sanığın hırsıyla birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram üzerinden sahte hesaplar aracılığıyla 25 yıllık eşine gönderdiğini iddia ederek cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki, fotoğrafların rızası olmaksızın paylaşıldığını öne sürdü ve bunun intikam amacı taşıdığını belirtti.

sanığın savunması ve mahkeme kararı:

Sanık Ş.Ö., savunmasında müştekiyle 5 yıllık ilişki yaşadığını, müştekinin kendisine evli olduğunu söylemediğini ve boşandığını belirttiğini söyledi. Fotoğrafları eşe gönderdiğini kabul eden sanık, bunun bir kez gerçekleştiğini, fotoğrafların müstehcen nitelikte olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan mahkûm etti ve 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Kararda suçun niteliği ve delillerin değerlendirilmesi esas alındı.

Bu kararın yanında, müştekinin aynı kişi hakkında yaptığı tehdit ve şantaj suçlarına ilişkin şikayetinin ise Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği bildirildi.

SAMSUN’DA ESKİ SEVGİLİSİYLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI EŞİNE GÖNDERDİĞİ GEREKÇESİYLE YARGILANAN Ş.Ö.(29) ADLI KADIN, 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.