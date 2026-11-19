Turhan Kaçar mazbatasını aldı

Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) rektörlüğüne yeniden atanmasının ardından mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan teslim aldı. Yapılan takdim ile Kaçar, rektörlük görevini yeni dönemde de sürdürecek.

mazbata takdimi ve görevin sürdürüleceği dönem:

Yükseköğretim Kurulu'nda gerçekleştirilen mazbata takdimi, atamanın resmiyet kazanmasını sağladı. Bu adım, üniversite yönetiminin devamlılığını ve görev devir tesliminin mevzuata uygun şekilde gerçekleştiğini gösterdi.

üniversitenin öncelikleri ve sürdürülmesi:

Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın yeniden atanması, MSKÜ'nün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarının yeni dönemde de sürdürülmesinin önemini vurguluyor. Bu atama, kurum içi projelerin ve akademik faaliyetlerin planlandığı şekilde devam etmesine zemin oluşturuyor.

Resmi mazbata teslimi, üniversite yönetiminde istikrarın korunması ve görev sürecinin düzenli biçimde ilerlemesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. TURHAN KAÇAR, REKTÖRLÜK MAZBATASINI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’DAN TESLİM ALDI.