Yalova soruşturmasında yeni adım

Yalova’da şarkıcı Gül Tut’un (Güllü) ölümüyle ilgili dosyada, Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları yeni bir suç duyurusunda bulundu. Avukatlar Hasan Kocabey ve Şermin Tankut tarafından verilen dilekçede, olay gecesine ait güvenlik kamerası ses kayıtlarının daha önceki çözümlemelerde atlanan veya farklı değerlendirilen bölümlerinin yeniden teknik yöntemlerle analiz edilmesi talep edildi.

Ses kayıtlarında öne çıkan ifadeler:

Dosyada daha önce Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları tarafından hazırlatılan iki uzman raporu bulunuyor. 28 Ekim 2026 ve 6 Kasım 2026 tarihli raporlarda, kayıtlar içinde 'Bırak beni', 'Bırak' gibi Güllü'ye atfedilen sözler ile 'At', 'Atla camdan', 'Koş annem yok, koş' gibi ifadeler yer aldı. İkinci raporda ayrıca 'Ben kapattım kameraları' ve 'Nasıl yapacağımı düşünüyorum' sözleri de öne çıktı.

Uzman incelemelerinde kayıtlarda erkek sesine atfedilen konuşmalar da çözümlendi; raporlarda farklı zamanlarda 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?', 'Kapıyı kapat', 'Şeref yok', 'Atsın', 'Hayır', 'Görmek istemiyorum' gibi ifadeler yer aldı. Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna dair kesin tespit yapılamadı ve ikinci uzman görüşü ses kayıtlarının tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koymayacağı uyarısını taşıdı.

Teknik ve dijital inceleme talepleri:

Dilekçede özellikle müzik ve ortam gürültüsü altında kalan dip seslerin, erkek konuşmaların ve internet üzerinden yapılmış olabilecek görüşmelerin tespit edilmesi istendi. Bu kapsamda 26 Eylül 2025 günü saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet kullanımının soruşturulması, WhatsApp, FaceTime ve benzeri uygulamaların sesli/görüntülü görüşme kayıtlarının araştırılması talep edildi.

Ayrıca daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi, telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması, cihazlar ve uygulama hesaplarının belirlenmesi ve dijital materyaller üzerinde kapsamlı teknik inceleme yapılması istendi. Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları tarafından sunulan yeni deliller için gerekli yazışmalar tamamlanmış ve bazı materyallerin teknik incelemesi yapılmak üzere TÜBİTAK’a gönderildiği belirtildi.

Laboratuvar ve uzman raporları talebi:

Suç duyurusunda ayrıca kayıtlarda birden fazla erkek konuşmacı bulunduğu iddialarının doğrulanması için Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın yanı sıra iki ayrı kriminalistik bilim uzmanından da rapor alınması istendi. Kayıtlarda yer alan bazı ifadelerin farklı çözümlemelerde değişik kişilere atfedildiği örneklendirildi; örneğin 'Atla camdan' sözünün bir raporda erkek sese, başka bir çözümlemede ise Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedildiği belirtildi.

Dilekçede ayrıca ses kayıtları üzerinde yapılan filtreleme, kesme, birleştirme, hız ve perde değişikliği gibi işlemlerin açıklanması; yapay zeka tabanlı ses işleme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığının ve bu işlemlerin kayıtta bulunmayan konuşma benzeri sesler oluşturup oluşturmadığının teknik olarak incelenmesi talep edildi.

Yine dilekçede 29 Kasım 2025 tarihli "İşte onları silmen lazım, sadece orayı" mesajının öncesi ve sonrasındaki yazışmaların incelenerek olay gecesiyle bağlantısının araştırılması isteniyor. Kayıtların bulunamamasının tek başına kasıtlı silme anlamına gelmeyeceği de dilekçede vurgulandı.

Hukuki sonuçlar ve talepler:

Avukatlar, yapılacak incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenecek kişilere yönelik olarak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçuna ilişkin müşterek faillik, azmettirme veya yardım etme kapsamında soruşturma yürütülmesini talep etti. Dilekçede yeterli şüphe ve tutuklama nedenlerinin bulunması halinde şüphelilerin hakimliğe sevk edilmesi de istendi.

Hatırlatmak gerekirse olay 26 Eylül 2025’te Yalova Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6’ncı kattan düşme sonucu gerçekleşmiş, soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı. Dosyadaki yeni iddialar ve teknik talepler, kayıtların yeniden çözümlemesiyle birlikte soruşturmanın seyrine etkide bulunabilecek nitelikte görülüyor.

YALOVA’DA ŞARKICI GÜLLÜ OLARAK TANINAN GÜL TUT’UN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI. GÜL TUT’UN KARDEŞİ KADER TUT’UN AVUKATLARI, SULTAN NUR ULU VE KERVAN EMİNOĞLU HAKKINDA YALOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YENİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.