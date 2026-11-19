Manisa'da 13 milyon metreyle sulamada dönüşüm:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla 2026 yılı başından bu yana uyguladığı destek programında yaklaşık 5 bin üreticiye 13 milyon metre damla sulama borusu ulaştırdı. Proje, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında çiftçilerin sulama maliyetlerini düşürmeyi ve suyu daha verimli kullanmayı hedefliyor.

Akhisar ve Saruhanlı dağıtımında sayılar:

Programın Akhisar ve Saruhanlı ayağında toplam bin 29 üreticiye 2 milyon 975 bin 900 metre boru teslim edildi. Akhisar'da 603 üreticiye 1 milyon 808 bin 900 metre, Saruhanlı'da ise 426 üreticiye 1 milyon 167 bin metre damla sulama borusu desteği sağlandı. Teslim törenlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve çok sayıda üretici katıldı.

Yetkililerin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, desteklerin üreticilerin yükünü hafifletmeye yönelik olduğunu vurgulayarak, "Manisa bir tarım şehri, bir üretim şehri. Zor geçen bu yılda çiftçimizin yükünü hafifletmek için 17 ilçemizde durmadan çalışıyoruz. 2026 yılı başından bu yana Kırsal Hizmetler Dairemiz aracılığıyla yaklaşık 5 bin üreticimize ulaştık ve 13 milyon metre damla sulama borusu desteği sağladık. Toprağımıza bereket, çiftçimize nefes olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da dağıtımın önemine dikkat çekerek, "Bu yıl dağıttığımız damla sulama borusu desteği, tarımsal üretimde suyun verimli kullanılması ve doğru sulama tekniklerinin uygulanması açısından son derece önemli. Toplamda 17 ilçemizde yaklaşık 5 bin üreticimize 13 milyon metre damla sulama borusu dağıttık. Bu desteğin toplam bedeli 70 milyon TL. Önümüzdeki yıl Ziraat Odalarımızla birlikte sulama teknikleri konusunda çiftçi eğitimlerine de başlayacağız. Bu eğitimleri 17 ilçemizde, binden fazla mahallemizde yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin değerlendirmeleri:

Destekten yararlanan üreticiler, verilen boruların üretim açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Üretici Birsen Şahin şunları söyledi: "Bu damla sulama borularını döşeyeceğim ki tarlamı sulayabileyim. Belli bir süre sonra borular eskiyor. Bu nedenle yeniden desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu destek çok faydalı oluyor. Çiftçilere verdiği destekten dolayı Besim başkanımıza çok teşekkür ediyorum".

Mehmet Kaya ise, "Besim Başkanımdan bin kere Allah razı olsun. Çiftçi bitmiş durumdaydı. Besim Başkan elimizden tutmaya başladı. Artık bizleri düşünen bir başkanımız var. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. Besim başkanıma selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Talat Özcan da belediye desteklerinin üreticilere güç verdiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun bizlere verdiği desteklerle kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Başkanımız bizlere yardımcı oluyor. Çullarımızı, zeytin kasalarımızı veriyor. Manisa Türkiye’de en fazla çiftçiye sahip şehirlerden biri. Ülkeyi besleyen bir şehir. Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve sulama projeleriyle üreticilere yönelik desteği sürdürmeyi; hem fiziki dağıtımı hem de sulama teknikleri eğitimleriyle verimi artırmayı hedefliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK VE SU KAYNAKLARININ TASARRUFLU KULLANILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA 2026 YILI BAŞINDAN BU YANA YAKLAŞIK 5 BİN ÜRETİCİYE 13 MİLYON METRE DAMLA SULAMA BORUSU DESTEĞİ SAĞLADI. DESTEĞİN AKHİSAR VE SARUHANLI AYAĞINDA İSE BİN 29 ÜRETİCİYE TOPLAM 2 MİLYON 975 BİN 900 METRE BORU DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.