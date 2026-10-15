Bursa’da sel çamuru Mudanya sahillerini buladı

Bursa'da sahil suları çamurla karıştı

Gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışlar sonucu oluşan sel suları, taşıdığı toprak ve çamuru denize taşıdı. Olayın en belirgin olarak gözlemlendiği alan Mudanya kıyıları oldu.

sel sularının ulaştığı alanlar:

Yoğun yağışla harekete geçen yüzey akışları, özellikle dere yatakları ve kıyı şeritleri boyunca biriken sedimentleri denize sürükledi. Taşınan çamur, kıyı hattında suyun renginin hızla değişmesine neden oldu.

kıyıda gözlenen değişim:

Sahil boyunca deniz yüzeyinde genişleyen kahverengi lekeler görüldü; mavi tonu yerini bulanık, çamurlu suya bıraktı. Bu değişim, Mudanya kıyılarında doğrudan gözlemlendi ve sahil görünümünde belirgin bir farklılık oluşturdu.

BURSA GENELİNDE GECE SAATLERİNDEN BERİ ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN SEL SULARIYLA TAŞINAN ÇAMUR DENİZE KARIŞTI. DENİZİN RENGİNİN DEĞİŞTİĞİ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ.