Alaçatıspor dış sahada etkili oyunla Karabağlar Bulut Spor'u 2-0 mağlup etti

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor önünde sahadan 2-0 galip ayrılarak ligde üç puanı hanesine yazdırdı. Mücadele her iki yarıda kaydedilen gollerle Alaçatı temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

maçın kritik anları:

Karşılaşmanın 15. dakikasında Erdi Önal fileleri havalandırarak Alaçatıspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili bir görüntü sergileyen Alaçatıspor, 75. dakikada Nurullah Özdicle'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi.

oyun ve sonuç değerlendirmesi:

Her iki yarıda atılan gollerle rakip sahada kontrolü elinde tutan Alaçatıspor, savunma ve hücum hattındaki dengesiyle önemli bir deplasman zaferi elde etti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sonuçlandı ve Alaçatıspor üç puanı aldı.

SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDEN ALAÇATISPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KARABAĞLAR BULUT SPOR’U ERDİ ÖNAL VE NURULLAH ÖZDİCLE’NİN GOLLERİYLE 2-0 MAĞLUP ETTİ.