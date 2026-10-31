Hamburg'da gençlik gösterisi barikat ve biber gazıyla sonlandı

Hamburg'da kitlesel yürüyüşün ardından şiddetli çatışma

Almanya genelinde eş zamanlı düzenlenen gençlik eylemlerinin parçası olarak 31 Ekim Cumartesi günü Hamburg'da binlerce genç, zorunlu askerlik, eğitimdeki kesintiler ve sosyal adaletsizliklere karşı sokağa çıktı. Gün ortasında Jungfernstieg'de başlayan yürüyüş Mönckebergstrae üzerinden St. Georg semtine kadar sürdü ve organizatörlerin verdiği rakamlara göre katılım yaklaşık 10 bin kişiydi. Protesto, barışçıl taleplerin yanı sıra şehir merkezinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

yürüyüşün talepleri:

Eyleme öğrenciler, üniversiteliler, meslek eğitimi gören gençler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar hükümetin savunmaya ayrılan bütçesini eleştirerek sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere daha fazla yatırım talep etti. Mitingde konuşan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Gençlik Komisyonu üyesi Lara Sommer, özellikle göçmen kökenli gençlerin ekonomik sıkıntılarla daha ağır karşılaştığına dikkat çekti ve gençlerin "savaşa değil eğitime yatırım" beklediğini vurguladı. Sommer ayrıca 20 Kasım'da planlanan uluslararası gençlik grevine daha geniş katılım çağrısı yaptı.

olayların tırmanışı:

Yürüyüş büyük ölçüde barışçıl ilerlese de St. Georg'da sona ermesinin ardından grup içinde yüzlerini kapatan bir kesim polisle çatıştı. Kaynaklar, bazı göstericilerin inşaat barikatlarını, çöp konteynerlerini ve elektrikli scooterları caddeye taşıyıp ateşe verdiğini; sokakta zaman zaman yeni barikatların kurulduğunu bildirdi. Yükselen alevler ve yoğun duman nedeniyle bölgede gerginlik tırmandı ve polis müdahale etti.

güvenlik ve müdahale detayları:

Hamburg polisi, şehir merkezinde yüzlerce görevliyle geniş güvenlik önlemi aldı; birçok lüks mağazanın vitrinleri olay ihtimaline karşı önceden tahta panellerle kapatıldı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri maskeli gruplara karşı biber gazı kullanarak müdahale etti, TOMA'lar ile yanan barikatlara tazyikli su atıldı. Polis hoparlörlerden gösterinin resmi süresinin sona erdiğini anons ederek katılımcılardan bölgeyi terk etmelerini istedi. Yetkililerce şu ana kadar doğrulanmış gözaltı sayısı açıklanmadı; görev yapan bazı personelin ses bombasından etkilendiği öğrenildi.

Protestolar Almanya genelinde "Gegen Wehrpflicht-Gen Z regelt" sloganıyla 34 şehir'de gerçekleştirildi; Hamburg'daki eylem gece boyunca demiryolu çevresi ve diğer noktalarda devam etti. Gençlerin talepleri arasında eğitimde fırsat eşitliği, uygun konut, yeterli meslek eğitimi ücretleri ve güvenli iş imkânları yer alırken, yürüyüşün sonunda yaşanan şiddet olayları gösterinin mesajını gölgelemiş durumda.

HAMBURG (İHA) - ALMANYA’DA 34 ŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN GENÇLİK PROTESTOLARI KAPSAMINDA HAMBURG’DA SOKAĞA ÇIKAN BİNLERCE KİŞİNİN ZORUNLU ASKERLİK, EĞİTİMDEKİ KESİNTİLERE VE SOSYAL ADALETSİZLİĞE KARŞI DÜZENLEDİĞİ BARIŞÇIL PROTESTOLARIN SONUNDA POLİS İLE YÜZÜ MASKELİ GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI. GÖSTERİ SONUNDA BARİKATLAR ATEŞE VERİLİRKEN, POLİS GÖSTERİCİLERE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ.