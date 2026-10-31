Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Hamburg'da gençlik gösterisi barikat ve biber gazıyla sonlandı

Hamburg'da gençler zorunlu askerlik, eğitim ve sosyal adaletsizliğe karşı sokaktaydı; St. Georg'da maskeli gruplarla polis çatıştı, barikatlar yakıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hamburg'da gençlik gösterisi barikat ve biber gazıyla sonlandı

Hamburg'da kitlesel yürüyüşün ardından şiddetli çatışma

Almanya genelinde eş zamanlı düzenlenen gençlik eylemlerinin parçası olarak 31 Ekim Cumartesi günü Hamburg'da binlerce genç, zorunlu askerlik, eğitimdeki kesintiler ve sosyal adaletsizliklere karşı sokağa çıktı. Gün ortasında Jungfernstieg'de başlayan yürüyüş Mönckebergstrae üzerinden St. Georg semtine kadar sürdü ve organizatörlerin verdiği rakamlara göre katılım yaklaşık 10 bin kişiydi. Protesto, barışçıl taleplerin yanı sıra şehir merkezinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

yürüyüşün talepleri:

Eyleme öğrenciler, üniversiteliler, meslek eğitimi gören gençler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar hükümetin savunmaya ayrılan bütçesini eleştirerek sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere daha fazla yatırım talep etti. Mitingde konuşan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Gençlik Komisyonu üyesi Lara Sommer, özellikle göçmen kökenli gençlerin ekonomik sıkıntılarla daha ağır karşılaştığına dikkat çekti ve gençlerin "savaşa değil eğitime yatırım" beklediğini vurguladı. Sommer ayrıca 20 Kasım'da planlanan uluslararası gençlik grevine daha geniş katılım çağrısı yaptı.

olayların tırmanışı:

Yürüyüş büyük ölçüde barışçıl ilerlese de St. Georg'da sona ermesinin ardından grup içinde yüzlerini kapatan bir kesim polisle çatıştı. Kaynaklar, bazı göstericilerin inşaat barikatlarını, çöp konteynerlerini ve elektrikli scooterları caddeye taşıyıp ateşe verdiğini; sokakta zaman zaman yeni barikatların kurulduğunu bildirdi. Yükselen alevler ve yoğun duman nedeniyle bölgede gerginlik tırmandı ve polis müdahale etti.

güvenlik ve müdahale detayları:

Hamburg polisi, şehir merkezinde yüzlerce görevliyle geniş güvenlik önlemi aldı; birçok lüks mağazanın vitrinleri olay ihtimaline karşı önceden tahta panellerle kapatıldı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri maskeli gruplara karşı biber gazı kullanarak müdahale etti, TOMA'lar ile yanan barikatlara tazyikli su atıldı. Polis hoparlörlerden gösterinin resmi süresinin sona erdiğini anons ederek katılımcılardan bölgeyi terk etmelerini istedi. Yetkililerce şu ana kadar doğrulanmış gözaltı sayısı açıklanmadı; görev yapan bazı personelin ses bombasından etkilendiği öğrenildi.

Protestolar Almanya genelinde "Gegen Wehrpflicht-Gen Z regelt" sloganıyla 34 şehir'de gerçekleştirildi; Hamburg'daki eylem gece boyunca demiryolu çevresi ve diğer noktalarda devam etti. Gençlerin talepleri arasında eğitimde fırsat eşitliği, uygun konut, yeterli meslek eğitimi ücretleri ve güvenli iş imkânları yer alırken, yürüyüşün sonunda yaşanan şiddet olayları gösterinin mesajını gölgelemiş durumda.

HAMBURG (İHA) - ALMANYA’DA 34 ŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN GENÇLİK PROTESTOLARI KAPSAMINDA HAMBURG’DA SOKAĞA...

HAMBURG (İHA) - ALMANYA’DA 34 ŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN GENÇLİK PROTESTOLARI KAPSAMINDA HAMBURG’DA SOKAĞA ÇIKAN BİNLERCE KİŞİNİN ZORUNLU ASKERLİK, EĞİTİMDEKİ KESİNTİLERE VE SOSYAL ADALETSİZLİĞE KARŞI DÜZENLEDİĞİ BARIŞÇIL PROTESTOLARIN SONUNDA POLİS İLE YÜZÜ MASKELİ GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI. GÖSTERİ SONUNDA BARİKATLAR ATEŞE VERİLİRKEN, POLİS GÖSTERİCİLERE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Londra'da büyükelçilik önündeki Filistin yanlısı protestoda 139 gözaltı
images

Bakırköy'de gece kaza anı kamerada: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Kırkpınar efsanesinden veda: başpehlivan Kadir Birlik hayatını kaybetti
images

Tünelde arkadan çarpma sonrası tır kaçtı, 4 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

tusk: anayasa mahkemesine yönelik müdahale demokratik düzeni hedef alıyor

Aşıkların sazı Erzincan'da yankılandı: aşıklık geleneği sahnede

Doha'da 300 güne işaret: Hidayet Türkoğlu genç sporcuya sembolik topu verdi

Konya'da 100. yılında anma: Necmettin Erbakan'ın mirası siyasette yankı buldu

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı