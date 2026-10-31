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İstanbul'da kaybolduğu bildirilen Alman turistin hastanede olduğu belirlendi

Almanya'nın Schlüchtern kentinden gelen 39 yaşındaki Alisa Nikolova-Merx, İstanbul Havalimanı'ndan sonra kaybolduğu bildirildikten sonra Taksim Hastanesi'nde bulundu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da kaybolduğu bildirilen Alman turistin hastanede olduğu belirlendi

İstanbul'da kaybolduğu bildirilen turist hastanede bulundu

Almanya'nın Schlüchtern şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Alisa Nikolova-Merx, 18 Ekim'de Sofya'dan İstanbul'a geldikten sonra ailesinin ve Hessen polisinin kayıp ilanı verdiği kişiler arasında yer aldı. Ailesi, 23 Ekim'den itibaren kendisinden haber alamadıklarını bildirince Alman polisi sosyal medya ve duyurularla arama başlattı.

polisin duyurusu ve son görüldüğü yer:

Hessen polisi, Nikolova-Merx'in son olarak İstanbul Havalimanı'nda görüldüğünü ve yardım ihtiyacı içinde olabileceğini belirterek fotoğrafını yayımladı. İlan, yakın çevresinin endişesi üzerine aramanın hızlandırılmasına yol açtı.

uçuş kayıtları ve hastane tedavisi:

Yapılan araştırmada Nikolova-Merx'in 23 Ekim için Frankfurt dönüş bileti aldığı ancak bu bileti iptal ederek uçağa binmediği tespit edildi. İstanbul'da bir otelde kaldığı belirlenen turistin başını çarpmasının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada tedavisinin sürdüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma ve koordinasyon çalışmaları, Alman polisin başlattığı bildirimlerin ardından devam ediyor. Yetkililer ve aile, Nikolova-Merx'in bulunmasının ardından tedavi ve durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

ALMAN POLİSİNİN KAYIP İLANI VERDİĞİ VE İSTANBUL HAVALİMANI’NA GELDİKTEN SONRA KENDİSİNDEN HABER...

ALMAN POLİSİNİN KAYIP İLANI VERDİĞİ VE İSTANBUL HAVALİMANI’NA GELDİKTEN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ALMAN TURİSTİN, TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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