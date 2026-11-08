Trafikte güvenlik için engelsiz eğitim: Erzurum'da simülasyonla bilinç artırıldı

eğitimin kapsamı:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde barınan engelli vatandaşlar ile merkez çalışanlarına yönelik anlamlı bir trafik güvenliği ve farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, trafik güvenliğine ilişkin görsel materyaller eşliğinde günlük yaşamda alınabilecek güvenlik tedbirleri ve trafikte güvenli davranış modelleri anlatıldı.

uygulamalı simülasyon deneyimi:

Programın ikinci bölümünde merkezde görevli eğitim ve bakım personeli ile servis sürücüleri uygulamalı bir deneyim yaşadı. Katılımcılar, özel simülasyon gözlükleri takarak alkol, uykusuzluk ve uyuşturucu madde kullanımının algı ile dikkat üzerindeki olumsuz etkilerini bizzat deneyimledi. Gözlükleri takanlar, alkol ve uykusuzluğun refleksleri nasıl zayıflattığını yaşayarak görme imkânı buldu.

emniyetten mesaj ve teşekkür:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, trafik ekiplerinin Trafikte bilinçli davranış, güvenli geleceğin anahtarıdır mesajı vurgulandı ve bu tür farkındalık faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Merkezin idarecileri ve çalışanları da yürütülen bu hassas çalışma için Erzurum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

ERZURUM TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK ANLAMLI BİR "TRAFİK GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRDİ.