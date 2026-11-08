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arkadaşlarının teşvikiyle kaçtı, ceza tek kişiye kaldı: 'Mustafa vermez'

Bursa Yıldırım'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, 1,03 promil alkollü sürücü yakalandı; 250 bin lira ceza kesildi, ehliyete 6 ay el konuldu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

arkadaşlarının teşvikiyle kaçtı, ceza tek kişiye kaldı: 'Mustafa vermez'

Olayın yaşandığı yer ve gelişme:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halindeki bir araç polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücünün yanındaki arkadaşlarının teşvikiyle yoluna devam ettiği iddia edildi. Bir süre süren takip sonunda ekipler aracın ara sokağa girdiğini tespit ederek müdahale etti ve sürücüyü ile yanında bulunan arkadaşı yakaladı.

Polis müdahalesi ve yakalama:

Polis ekipleri, şüpheli aracı durdurmak için ihtarda bulunduğu halde sürücünün kaçması üzerine takibe geçti. Kaçışın ara sokağa sapmasıyla birlikte araç durduruldu ve iki kişi ekiplerce yakalandı. O anların bir kısmı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İdari işlem ve sürücünün tepkisi:

Yapılan kontrollerde sürücünün alkol testinde 1,03 promil olduğu belirlendi. Polisten kaçma ve alkollü araç kullanma nedeniyle sürücüye toplamda 250 bin lira civarında idari para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Cezanın tebliğ edilmesinin ardından faturayı tek başına ödemek zorunda kaldığını söyleyen sürücü, arkadaşlarına sitem ederek 'Mustafa vermez' dedi; bu sözler de kameralara yansıdı.

Arkadaşlarının gazına geldi, 250 bin liralık cezayı tek başına yiyince isyan etti: &quot;Mustafa...

Arkadaşlarının gazına geldi, 250 bin liralık cezayı tek başına yiyince isyan etti: "Mustafa vermez"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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