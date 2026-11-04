Bursa'da sokaklarda güvenlik taraması: 2 bin 846 kişinin kimliği kontrol edildi

Bursa'da huzur uygulaması

Bursa genelinde düzenlenen huzur uygulaması, kamu düzeninin korunması, genel güvenliğin sağlanması ve düzensiz göçle mücadele amacıyla gerçekleştirildi. Denetimler İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde kent genelinde yaygın şekilde yapıldı.

kimlik sorgulamaları ve işlem yapılan kişiler:

Kontroller kapsamında toplam 2 bin 846 şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 3 Türk vatandaşı ve 31 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

araç kontrolleri ve uygulanan cezalar:

Araç denetimlerinde toplam 124 araç kontrol edildi. Trafik ve mevzuat ihlali tespit edilen 7 araca, toplam 113 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesinin, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanmasının yanı sıra düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMASINDA 2 BİN 846 KİŞİ SORGULANIRKEN, 124 ARAÇ KONTROL EDİLDİ.