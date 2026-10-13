Dolar 49,2830 -0,15%
Euro 55,2428 +0,34%
Bist 12.249,06 +0,81%
Altın Gram 6.674,64 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,05 -1,50%
--°

Bursa'da toplu konutta gizemli ek ödeme isyanı: sakinler hesap istedi

Gürsu'daki toplu konutta yönetimin daha önce 4 bin 500 TL topladığı güvenlik düzenlemeleri için, şimdi 3 bin TL daha talep etmesi tepkiye yol açtı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da toplu konutta gizemli ek ödeme isyanı: sakinler hesap istedi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutta gerginlik

Gürsu'da bir toplu konut sitesinde yaşayan sakinler, site yönetiminin daha önce güvenlik düzenlemeleri için topladığı 4 bin 500 TL'nin ardından yeniden 3 bin TL talep etmesine karşı eylem düzenledi. Vatandaşlar, ek ödeme kararının gerekçesini ve toplanan paraların kullanımına ilişkin belgeleri açıklamasını istiyor.

talep ve gerekçe:

Site yönetiminin iddiasına göre önceki ödemeler, konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve yaya ile araç geçişlerinin kayar kapı sistemiyle güvenli hale getirilmesi amacıyla kullanıldı. Ancak sakinler, bu harcamaların dökümünü ve resmi belgelerini görmek istediğini belirterek ikinci bir ödeme çağrısını kabul etmedi.

tartışma ve müdahale:

Eylem sırasında yönetim ile sakinler arasında harcamaların belgelendirilmesi konusunda sert tartışmalar yaşandı. Bir vatandaş "Bu harcamalarınızı fatura olarak bize vermeniz gerekiyor" dedi; yönetim yetkilisinin ise "Ben ticaret mi yapıyorum size fatura göstereyim" yanıtını verdiği aktarıldı. Başka bir sakin, daha önce talep ettiği gider belgelerinin gönderilmediğini belirterek "Ben sizi avukata vereceğim. Avukatım bu giderlerin dokümanını istiyor. Onları ben sizden istedim ama siz bana atmadınız" diye konuştu. Yönetimin cevabı yine tartışma yarattı: "Avukatına selam söyle, bizi mahkemeye versin. Ben mahkemeye dokümanları sunarım."

Yaşanan sözlü çatışmanın ardından kalabalık grup "yönetim istifa" sloganları attı ve toplanan paraların nereye harcandığının açıklanmasını talep etti. Tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle grup dağıldı ancak itirazlar sürüyor.

sonuç ve beklentiler:

Olayda taraflar hesap ve belge talebi ile hukuki süreç vurgularında bulundu. Bazı sakinler harcama belgelerini alana kadar itirazlarını sürdüreceklerini ve hukuki yollara başvuracaklarını ifade ederken, yönetim yetkilileri de gerektiğinde mahkemede belge sunabileceklerini belirtti. Taraflar arasında şeffaflık ve hesap verme talebi çözüme ulaşmadığı sürece gerilimin devam etme ihtimali bulunuyor.

BURSA&#039;NIN GÜRSU İLÇESİNDE BULUNAN TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR, SİTE YÖNETİMİNİN DAHA ÖNCE...

BURSA'NIN GÜRSU İLÇESİNDE BULUNAN TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR, SİTE YÖNETİMİNİN DAHA ÖNCE TOPLADIĞI 4 BİN 500 TL'NİN ARDINDAN 3 BİN TL DAHA TALEP ETMESİNE TEPKİ GÖSTEREREK EYLEM YAPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğün süslemeli otomobil direğe çarpıp refüjü aşıp karşı şeride geçti
images

Bilecik'te küçük sanayi sitesi kavşağında vinçle ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
images

Gıda yüklü tırın paletleri arasından çıkan 95 bin paketlik kaçak e-tütün
images

Multan yakınlarında tren raydan çıktı: 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi