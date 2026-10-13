Bursa'da toplu konutta gizemli ek ödeme isyanı: sakinler hesap istedi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutta gerginlik

Gürsu'da bir toplu konut sitesinde yaşayan sakinler, site yönetiminin daha önce güvenlik düzenlemeleri için topladığı 4 bin 500 TL'nin ardından yeniden 3 bin TL talep etmesine karşı eylem düzenledi. Vatandaşlar, ek ödeme kararının gerekçesini ve toplanan paraların kullanımına ilişkin belgeleri açıklamasını istiyor.

talep ve gerekçe:

Site yönetiminin iddiasına göre önceki ödemeler, konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve yaya ile araç geçişlerinin kayar kapı sistemiyle güvenli hale getirilmesi amacıyla kullanıldı. Ancak sakinler, bu harcamaların dökümünü ve resmi belgelerini görmek istediğini belirterek ikinci bir ödeme çağrısını kabul etmedi.

tartışma ve müdahale:

Eylem sırasında yönetim ile sakinler arasında harcamaların belgelendirilmesi konusunda sert tartışmalar yaşandı. Bir vatandaş "Bu harcamalarınızı fatura olarak bize vermeniz gerekiyor" dedi; yönetim yetkilisinin ise "Ben ticaret mi yapıyorum size fatura göstereyim" yanıtını verdiği aktarıldı. Başka bir sakin, daha önce talep ettiği gider belgelerinin gönderilmediğini belirterek "Ben sizi avukata vereceğim. Avukatım bu giderlerin dokümanını istiyor. Onları ben sizden istedim ama siz bana atmadınız" diye konuştu. Yönetimin cevabı yine tartışma yarattı: "Avukatına selam söyle, bizi mahkemeye versin. Ben mahkemeye dokümanları sunarım."

Yaşanan sözlü çatışmanın ardından kalabalık grup "yönetim istifa" sloganları attı ve toplanan paraların nereye harcandığının açıklanmasını talep etti. Tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle grup dağıldı ancak itirazlar sürüyor.

sonuç ve beklentiler:

Olayda taraflar hesap ve belge talebi ile hukuki süreç vurgularında bulundu. Bazı sakinler harcama belgelerini alana kadar itirazlarını sürdüreceklerini ve hukuki yollara başvuracaklarını ifade ederken, yönetim yetkilileri de gerektiğinde mahkemede belge sunabileceklerini belirtti. Taraflar arasında şeffaflık ve hesap verme talebi çözüme ulaşmadığı sürece gerilimin devam etme ihtimali bulunuyor.

BURSA'NIN GÜRSU İLÇESİNDE BULUNAN TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR, SİTE YÖNETİMİNİN DAHA ÖNCE TOPLADIĞI 4 BİN 500 TL'NİN ARDINDAN 3 BİN TL DAHA TALEP ETMESİNE TEPKİ GÖSTEREREK EYLEM YAPTI.