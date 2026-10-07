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Çanakkale merkezli ağ çökertildi: Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı yapan 15 kişi tutuklandı

Çanakkale merkezli yürütülen iki aylık teknik takip sonrası, İstanbul, İzmir ve Edirne'de eş zamanlı operasyonla suç örgütü çökertildi; 15 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çanakkale merkezli ağ çökertildi: Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı yapan 15 kişi tutuklandı

İki aylık teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri iki ay süren teknik takip ve istihbarat çalışması yaptı. Takip sonucu, Çanakkale üzerinden Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı organize eden bir suç örgütünün faaliyetleri tespit edildi.

Operasyonun coğrafyası ve uygulama biçimi:

Örgütün yakalanmasına yönelik operasyonlar, Çanakkale merkezli olmak üzere eş zamanlı olarak İstanbul, İzmir ve Edirne illerinde gerçekleştirildi. Emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin koordineli müdahalesiyle farklı illerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve örgüt üyelerinin bağlantı ağları hedef alındı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve savcılık işlemlerinin ardından, organizatörlük yaptığı tespit edilenlerden 15 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerden 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ise işlem yapılarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında delil ve bağlantıların çözümlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yetkili makamlar, bölgeden Yunanistan'a yönelik kaçak geçişlerin engellenmesine yönelik operasyonların ve teknik takibin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

ÇANAKKALE’DE POLİS VE SAHİL GÜVENLİĞİN 2 AYLIK TEKNİK TAKİP SONUCU YUNANİSTAN’A GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI...

ÇANAKKALE’DE POLİS VE SAHİL GÜVENLİĞİN 2 AYLIK TEKNİK TAKİP SONUCU YUNANİSTAN’A GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZE EDEN SUÇ ÖRGÜTÜNE ÇANAKKALE MERKEZLİ İSTANBUL, İZMİR VE EDİRNE’DE EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA ÇÖKERTİLDİ. OPERASYONLARDA ORGANİZATÖRLÜK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 20 ŞÜPHELİDEN 15’İ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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