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Sakarya'da tefecilik operasyonu: evin her köşesinden senet, çamaşır makinesinden silah çıktı

Sakarya'da Hendek ve Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı; evlerde 40 senet, çek ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sakarya'da tefecilik operasyonu: evin her köşesinden senet, çamaşır makinesinden silah çıktı

Sakarya'da jandarma operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hendek ve Adapazarı ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen üç şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

aramalarda ele geçirilenler:

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 40 senet, 2 çek, 1 araç satış sözleşmesi ve 1 alacak ve verecek belgesi ile birlikte 3 cep telefonu bulundu.

Aramalar sırasında ayrıca 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 3 tabanca şarjörü, 50 tabanca fişeği ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Operasyon sonucu gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma başsavcılık denetiminde sürdürülüyor.

Ele geçirilen belgeler ve silahlara ilişkin inceleme jandarma ekiplerince devam ediyor.

SAKARYA’NIN 2 İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE TEFECİLİK SUÇU İŞLEDİĞİ BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİYE...

SAKARYA’NIN 2 İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE TEFECİLİK SUÇU İŞLEDİĞİ BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SENET, ÇEK VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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