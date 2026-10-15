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Refüjde yıkılan direk trafiği durdurdu: Karaman'da iki yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan 70 ADA 460 plakalı BMW, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak devrilmesine neden oldu; 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 01:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Refüjde yıkılan direk trafiği durdurdu: Karaman'da iki yaralı

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, saat 21.30 sıralarında Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 ADA 460 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi ve cadde bir süre araç trafiğine kapandı.

Kazada otomobilde bulunan M.H.A. ile T.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından her iki yaralı da ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik ve yol çalışmaları:

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde itfaiye ekipleri araçta güvenlik sağlarken, elektrik arıza ekipleri devrilen beton aydınlatma direğinin çevresinde çalışma gerçekleştirdi ve hattın durumu kontrol edildi.

Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yol ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ulaşımın normale dönmesi için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

Soruşturma ve sürücünün tespiti:

Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer, olayın kesin nedenini tespit etmek için delil toplama ve ifade çalışmalarını yürütüyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ BETON AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ BETON AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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