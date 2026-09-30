Bursa'dan İzmir'e: Yaren Leylek ile Adem Amca doğayı anlattı

Karacabey'den İzmir'e taşınan bir doğa hikayesi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile leylek Yaren arasında yıllardır süren dostluk, İzmir'de düzenlenen söyleşiyle vatandaşlarla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark içindeki İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, yerel halkın ve doğa meraklılarının yoğun ilgisini çekti.

Söyleşide paylaşılanlar:

Söyleşiye, hikayeyi fotoğraflarıyla dünyaya duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile dostluğun kahramanı Adem Yılmaz katıldı. Etkinlikte, milyonlarca kişinin takip ettiği dostluğun perde arkasındaki anekdotlar ve bakım, beslenme gibi pratik detaylar katılımcılarla paylaşıldı. Tüydeş, Yaren ile Adem Amca'nın öyküsünün hem Türkiye'de hem uluslararası çapta doğaya yönelik farkındalığı artırdığına dikkat çekti.

Katılım, alkışlar ve imza günü:

Adem Yılmaz'ın salondaki konuşmaları sık sık alkış aldı; söyleşi yaklaşık iki saat sürdü. Program sonunda Alper Tüydeş, kaleme aldığı Adem Amca ve Yaren adlı kitabını Adem Yılmaz ile birlikte imzalayarak okurlarla buluşturdu. Etkinlik sonrası Tüydeş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ederek Cemil Başkanımızla görüştüm. Kendisi bizleri ve bu doğa hikayelerini İzmir'de daha fazla görmek istediklerini belirtti. Benzer buluşmalarla İzmirlilerle yeniden görüşeceğiz dedi.

Gecede vurgulanan ortak mesaj, doğa ile kurulan bağların bireysel öyküler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabildiği ve böylece çevresel farkındalığın güçlendiğiydi. İzmir'deki ilgi, benzer etkinliklerin sürmesi yönünde bir işaret olarak yorumlandı.

PROGRAMA ALPER TÜYDEŞ (SOLDA) VE ADEM YILMAZ (SAĞDA) KATILDI